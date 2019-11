Seleção feminina disputará dois amistosos no Brasil em dezembro

Essa vai para quem reclama que a Seleção Brasileira não joga no Brasil. Nos próximos dias 12 e 15 de dezembro as comandadas de Pia Sundhage farão amistosos contra a seleção mexicana. As duas partidas acontecem em São Paulo.

Os palcos serão os mesmos da maior rivalidade que o futebol feminino brasileiro assistiu neste ano: primeiro, a seleção joga no Itaquerão, casa do Corinthians. Depois, vai até a Fonte Luminosa, em Araraquara. O estádio abriga a Ferroviária. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (27), em entrevista coletiva que aconteceu na sede da Confederação Brasileria de Futebol (CBF).

Na ocasião, a técnica da seleção brasileira, Pia Sundhage, anunciou a lista de convocadas. A grande novidade foi o retorno de Cristiane, atacante do São Paulo, que não jogava pelo Brasil desde o final da Copa do Mundo. Ela enfrentou uma lesão de grau dois no músculo posterior da coxa direita na partida contra a França, nas oitavas de final do Mundial, e só voltou a jogar no início deste mês de novembro.

>> Saiba quem foram as convocadas para os amistosos da Seleção contra o México <<

Presidente da CBF, Rogério Caboblo afirmou que os locais das partidas amistosas foram escolhidos para enaltecer as equipes que se destacam no cenário feminino nacional e internacional. A Ferroviária conquistou o título do Campeonato Brasileiro e Corinthians se sagrou campeão Paulista e da Copa Libertadores.

Será a segunda série de amistosos de Pia Sundhage no Brasil. Em sua estreia, a seleção disputou o Torneio Internacional de Futebol Feminino, competição amistosa que teve o Pacaembu, também em São Paulo, como sede. O Brasil foi vice-campeão após a derrota para o Chile, nos pênaltis.