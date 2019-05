Seleção feminina é convocada para a Copa do Mundo; veja a lista

Duas baianas estão entre as 23 jogadoras que vão buscar a inédita taça da Copa do Mundo de futebol femino. O torneio será disputado de 7 de junho a 7 de julho, em 11 cidades da França. Fabiana e Formiga fazem parte da lista de atletas brasileiras divulgada pelo técnico Vadão no final da manhã desta quinta-feira (16), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A convocação conta com outras atletas experientes, a exemplo de Marta e Cristiane.

Saiu a convocação da #SeleçãoFeminina para a Copa do Mundo!



Vem ver a lista do técnico Vadão anunciada de uma maneira mais que especial! ????????????⚽ pic.twitter.com/xnB0E0a4UF — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 16 de maio de 2019

"Temos atletas que podem resolver problemas com jogadas individuais, coisa que pouca gente tem, mas temos esse privilégio. Estamos otimistas de fazer uma grande campanha e buscar esse almejado título mundial", afirmou o técnico Vadão durante entrevista coletiva.

A delegação verde e amarela viaja no próximo dia 22 para Portimão, na região do Algarve, em Portugal, onde fará a preparação para o Mundial. O local foi escolhido por ter clima semelhante ao que as atletas vão encontrar nas cidades francesas. O grupo brasileiro segue para a França no dia 5 de junho.

Integrante do Grupo C, o Brasil estreia no dia 9 de junho, contra a Jamaica, em Grenoble. O segundo, em Montpellier, acontecerá no dia 13, contra a Austrália. A terceira partida será contra a Itália, em Valenciannes, no dia 18.

A seleção brasileira feminina de futebol não vive boa fase. A equipe perdeu as últimas nove partidas que disputou. A última vitória foi comemorada em julho do ano passado, contra o Japão. Essa será a segunda Copa do Mundo do técnico Vadão à frente da equipe.

Confira a lista com as 23 jogadoras convocadas para a Copa do Mundo da França:

Goleiras: Aline, Bárbara e Letícia Isidoro;

Aline, Bárbara e Letícia Isidoro; Laterais: Fabiana, Letícia Santos, Tamires e Camila;

Fabiana, Letícia Santos, Tamires e Camila; Zagueiras: Érika, Kathellen, Mônica e Tayla;

Érika, Kathellen, Mônica e Tayla; Meio-campistas: Andressinha, Formiga, Adriana e Thaisa;

Andressinha, Formiga, Adriana e Thaisa; Atacantes: Bia Zaneratto, Cristiane, Raquel, Debinha, Geyse, Ludmila, Marta e Andressa Alves.