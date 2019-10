Seleção feminina é convocada para Torneio da China com novidades

Técnica da Seleção Brasileira Feminina, Pia Sundhage convocou, na tarde desta quinta-feira (24), as 23 jogadoras que irão disputar o Torneio Internacional na China, que acontecerá entre os dias 4 e 12 de novembro. A estreia da equipe será no dia 7, às 5h, contra o Canadá.

Na relação da treinadora, há cinco atletas que atuam no Brasil, além de três novidades em relação às duas listas anteriores: as defensoras Tayla, do Benfica-POR, e Rafaelle, do Changchun Dazhong-CHN, e a meia Andressinha, do Portland Thorns-EUA.

"Essa é uma mistura de algumas novas jogadoras, que nunca trabalhei antes. Estou ansiosa para saber como elas trabalharão na equipe. Também queria atletas rápidas. No jogo contra a Inglaterra, nós precisamos de jogadoras rápidas para ter uma melhor transição. Temos que fazer uns testes para ver como elas vão se sair. Às vezes, algumas jogadoras vão melhor na seleção do que nos clubes. Também, temos algumas jogadores canhotas, o que é uma novidade para mim. Nunca tive tantas canhotas, será interessante", afirmou Pia.

Além do Brasil, Canadá, o Torneio também terá as presenças das seleções da China e Nova Zelândia. O campeonato terá quatro partidas, disputadas em rodadas duplas. Enquanto o grupo de Pia encarará as canadenses, as anfitriãs vão estrear contra as representantes da Oceania. As vencedoras de cada duelo irão para a final, enquanto as perdedoras medirão forças pela terceira colocação.

A lista das convocadas:

Goleiras: Aline Reis (Tenerife-ESP), Bárbara (Avaí) e Letícia (Corinthians);

Defensoras: Letícia Santos (Frankfurt-ALE), Daiane (Tacón-ESP), Érika (Corinthians), Rafaelle (Changchun Dazhong-CHI), Kathellen (FC Girondins-FRA), Mônica (CFF Madrid), Tayla (Benfica) e Tamires (Corinthians);

Meio-campistas: Aline Milene (Ferroviária), Formiga (PSG), Luana (Jeonbuk KSPO-COR), Andressinha (Portland Thorns-EUA), Andressa Alves (Roma) e Debinha (North Carolina Courage-EUA);

Atacantes: Bia Zaneratto (Incheon Hyundai-COR), Chú, Ludmila (Atlético de Madrid), Marta (Orlando Pride), Raquel (Sporting-POR) e Geyse (Benfica).

Semifinais (7/11)

Brasil x Canadá - 5h

China x Nova Zelândia - 8h45

Disputa do 3º lugar (10/11) - 5h

Final (10/11) - 8h45