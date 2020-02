Seleção Feminina é convocada para Torneio da França com novidades

A Seleção Brasileira Feminina está convocada para o seu primeiro compromisso do ano. Nesta terça-feira (18), a técnica Pia Sundhage anunciou a lista com as 24 jogadoras que disputarão o Torneio Internacional da França, entre os dias 2 e 11 de março. Na competição preparatória para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, a equipe enfrentará a Holanda, o Canadá e a anfitriã.

Na relação de Pia, estão desde as veteranas Marta e Formiga até duas estreantes: a goleira Natasha (que tem dupla nacionalidade, suíça e brasileira, e fez toda formação na Europa) e a lateral-esquerda Jucinara.

"Uma jogadora sozinha não faz a defesa. Pelos números que vimos aqui, é preciso um trabalho coletivo. A Jucinara é canhota e já teve experiência na seleção. Eu estou muito feliz com a convocação dela", falou Pia, em entrevista coletiva na sede da CBF.

A lista, aliás, teve aumentada a quantidade de atletas que atuam no Campeonato Brasileiro - na última Data Fifa, em novembro de 2019, eram 5 jogadoras; agora, são 10.

"Isso significa uma mudança. Nós tivemos diversas jogadoras na Europa e agora elas voltam para o Brasil. Todas as partidas são transmitidas atualmente, o que é muito importante para mim. Desta vez passei mais tempo visitando clubes do Brasil do que da Europa", comentou a técnica.

O Brasil nunca subiu ao lugar mais alto do pódio no futebol feminino dos Jogos Olímpicos. Mas Pia acredita que o sonho pode ser realizado em Tóquio-2020.

"Acho que todo time que vai para os Jogos Olímpicos vai para conquistar a medalha de ouro. Pelas jogadoras que nós temos, há chance de ganhar. Mas está tudo muito nivelado".

No Torneio Internacional da França, o Brasil tem como primeira oponente a Holanda, atual vice-campeã mundial e 8ª colocada no ranking da FIFA. A partida será no dia 4 de março, uma quarta-feira, no Stade du Hainaut, em Valenciennes. Lá, a seleção nacional tem boas lembranças: ganhou da Itália por 1x0 e se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo feminina de 2019.

A adversária seguinte será a anfitriã da competição, a França - mesma equipe que eliminou o Brasil no Mundial do ano passado, nas oitavas. A partida será no dia 7, um sábado, no mesmo local da estreia. Por fim, o grupo de Pia encerra o torneio contra o Canadá, no dia 10 (terça-feira), no Stade de L'Epopée, em Calais.

As atletas convocadas:

Goleiras

Aline - Tenerife (Espanha)

Bárbara - Avaí/Kindermann

Natascha - Paris FC (França)

Defensoras

Tamires - Corinthians

Letícia Santos - FF Frankfurt (Alemanha)

Jucinara - Levante UD (Espanha)

Bruna Benites - Internacional

Erika - Corinthians

Daiane - Tacón (Espanha)

Rafaelle - Changchun Dazhong (China)

Tayla - Santos

Meio-campistas

Thaisa - Tacón (Espanha)

Formiga - Paris Saint-Germain (França)

Luana - Paris Saint-Germain (França)

Andressinha - Corinthians

Andressa Alves - Roma (Itália)

Debinha - North Carolina Courage (Estados Unidos)

Aline Milene - Ferroviária

Duda - São Paulo

Atacantes

Cristiane - Santos

Ludmilla - Atlético de Madrid (Espanha)

Marta - Orlando Pride (Estados Unidos)

Geyse - Madrid CFF (Espanha)

Bia Zaneratto - Palmeiras