Seleção feminina fará amistosos contra Inglaterra e Polônia

Inglaterra e Polônia são os próximos adversários da seleção brasileira feminina de futebol. Os amistosos contra as equipes europeias serão nos dias 5 e 8 de outubro, respectivamente. As partidas serão disputadas em Middlesbrough, na Inglaterra, e em Kielce, na Polônia.

"Estou feliz com a oportunidade de disputar esses dois jogos nessa data Fifa. A Inglaterra foi muito bem na Copa do Mundo, será um grande desafio para nós. E jogar com a Polônia será um duelo diferente, porque serão partidas com estilos táticos completamente distintos", afirmou a técnica Pia Sundhage ao site oficial da CBF.

As inglesas chegaram à semifinal da Copa, disputada em junho e julho, na França. As polonesas não se classificaram para o Mundial, em que o Brasil foi eliminado nas oitavas de final para as anfitriãs.

O Brasil já fez dois jogos sob o comando da treinadora sueca. No Torneio Internacional Uber, o time verde amarelo goleou a Argentina por 5x0. Depois, empatou sem gols com o Chile no tempo regulamentar e perdeu nos pênaltis, ficando em segundo lugar no campeonato.