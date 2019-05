Seleção feminina faz o primeiro treino para a Copa do Mundo

A seleção brasileira feminina fez o primeiro treino de preparação para a Copa do Mundo nesta quinta-feira (23). Na cidade de Algarve, em Portugal, o técnico Vadão aproveitou para conversar bastante com as jogadoras. Das 23 convocadas, 17 participaram. "Foi uma atividade longa, estamos vindo de clubes diferentes, momentos diferentes. É importante para juntar todo mundo, para ficarmos no mesmo estágio", disse a zagueira Thayla ao globoesporte.com.

Depois, a jogadora ainda completou e fez mistério sobre o papo com o comandante. "Não dá para contar tudo. Mas é muito importante, principalmente com as meninas mais velhas. A gente divide experiências, o que tem feito nos clubes. Como a gente está, tanto fisica quanto psicologicamente. É só para somar, para agregar".

A zagueira Érika se recupera de uma entorse no tornozelo e não participou da atividade. Ela está sendo observada de perto pelo departamento médico e pode até ser cortada caso não se recupere.

Outra que não treinou com o grupo foi a atacante Bia Zaneratto, do Incheon Steel Red Angels, time da Coreia do Sul. Ela está fazendo um trabalho de recondicionamento físico. Andressa Alves, atacante do Barcelona, ganhou um dia a mais de folga por causa da final Liga dos Campeões (o Barça perdeu por 4x1 para o Lyon), e se apresenta apenas nesta sexta-feira.

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo da França e estreia no dia 9 de junho, às 10h30, contra a Jamaica, em Grenoble. A equipe verde e amarela encara a Austrália na segunda partida e encerra a participação na primeira fase diante da Itália.