Seleção feminina inglesa vende 90 mil ingressos para amistoso

Um dos estádios-símbolo do futebol mundial está prestes a viver um novo recorde pessoal. Faltando cerca de um mês para a partida, a seleção feminina da Inglaterra anunciou nesta quarta-feira (16) que 90 mil ingressos foram vendidos para amistoso contra a Alemanha, marcado para 9 de novembro.

O número representa a capacidade total do templo do futebol britânico. Os 90 mil torcedores que já garantiram seus bilhetes devem superar os 80.203 espectadores e espectadoras que foram ao mesmo estádio nos Jogos Olímpicos de Londres-2012, quando a seleção dos Estados Unidos faturou o ouro depois de vencer as japonesas por 2x1.

O público deve praticamente dobrar o recorde registrado em uma partida da seleção feminina da Inglaterra no país. Por coincidência, foi uma partida contra a Alemanha, em Wembley. As alemãs frustraram os 45.619 torcedores ao vencer por 3x0.

O público de Wembley também deve ficar próximo ao recorde mundial no futebol feminino, que completou 20 anos no dia 19 de julho. Foi na final da Copa do Mundo de 1999, quando 90.125 pessoas estiveram nas arquibancadas do Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia. Assim como no recorde de Wembley, a seleção estadunidense estava em campo e venceu uma outra seleção asiática.

Naquele dia, foram as chinesas quem saíram derrotadas, vendendo um pouco mais caro o título ao cair apenas na decisão por pênaltis.

O crescimento no interesse por jogos da seleção nacional coincide com a boa campanha feita pela Inglaterra na última Copa do Mundo, na França, quando as inglesas caíram nas semifinais e terminaram a competição no quarto lugar.

Entre clubes, o público também vem crescendo de maneira exponencial. O recorde de público no último campeonato foi de 5.265 torcedores. Na atual temporada da FAWSL (Superliga de Futebol Feminino da Inglaterra, em tradução livre), logo na primeira rodada 31.213 pessoas estiveram presentes no clássico entre Manchester City e Manchester United, no Etihad Stadium, casa das Citizens - as mandantes venceram por 1x0 graças ao golaço da escocesa Caroline Weir aos três minutos da segunda etapa.

Na mesma rodada, um outro clássico teve bom público: Chelsea e Tottenham se enfrentaram no Stamford Bridge ocupado por 24.564 torcedoras e torcedores, que viram as blues vencerem por 1x0. Assim como aconteceu em Manchester, um chutaço de fora da área decidiu a partida, também aos 3 minutos, só que do segundo tempo. Bethany England anotou a pintura.

What they call a decent hit…



Bravo, @Bethany_Eng15!pic.twitter.com/oxnJFlFDEF — Barclays FA Women's Super League (@BarclaysFAWSL) September 8, 2019

O Tottenham também se deu bem com público alto em um clássico: em setembro visitou o West Ham no Estádio Olímpico de Londres e venceu por 2x0.