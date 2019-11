Seleção feminina perde nos pênaltis e China fatura Torneio Internacional

Um empate em 0x0 com a China e uma derrota na disputa de pênaltis deixou um gosto amargo para as meninas da Seleção Brasileira, que deixaram escapar o caneco do Torneio Internacional de Futebol Feminino. O confronto foi no Chongqing Yongchuan Sports Center Stadium, em Chongqing, na China.

Após um jogo de pouca emoção e nenhuma bola na rede, a decisão foi para os pênaltis. Quem abriu as cobranças foi Wang, que deixou as chinesas na frente. Em seguida, Tamires disperdiçou e mandou na trave.

Nas cobranças seguintes, Jiali, Shanshan e Haiyan anotaram para a China. Já as brasileiras viram Aline Milen e Raquel também mandarem a bola em cheio no fundo do gol, mas Andressinha desperdiçou e, com o 4x2 para as asiáticas, o Brasil perdeu a chance de erguer o caneco.

Essa foi a segunda vez que o Brasil disputou o Torneio Internacional da China. Em 2017, as meninas brasileiras foram campeãs ao vencer o México e a Coreia do Sul, e empatar com a China. Neste ano, o formato da competição adotou disputas com semifinais e finais.

Já recentemente, em setembro, as meninas da Seleção Brasileira também deixaram escapar o torneio internacional de futebol feminino de São Paulo, quando perdeu para o Chile nos pênaltis e ficou com vice-campeonato.

Sob o comando da técnica Pia Sundhage, a equipe brasileira soma quatro vitórias e dois empates, com 14 gols marcados.