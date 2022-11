Seleção feminina perde para Canadá e quebra série de dez vitórias

A seleção feminina canadense continua assombrando o Brasil. Nesta sexta-feira (11), quase 16 meses após eliminar a equipe de Pia Sundhage nas quartas de final da Olimpíada de Tóquio, por 4 a 3 nos pênaltis, após 0x0 no tempo normal e na prorrogação, voltou a aprontar, desta vez ao ganhar amistoso por 2x1 na Vila Belmiro. O resultado acabou com a sequência de 10 vitórias das brasileiras.

As seleções voltam a se enfrentar na terça-feira, desta vez na Neo Química Arena, casa corintiana em Itaquera, no último jogo do futebol feminino na temporada. E a equipe verde e amarela tentará se redimir no posicionamento defensivo após sofrer dois gols em lances de bola parada com cruzamentos para a área.

Pia Sundhage ganhou uma camisa 10 do Santos com o nome de Pelé às costas antes de a bola rolar e não escondeu a emoção. Fez questão de exibir o mimo para a torcida que estava nas tribunas da Vila Belmiro. Ela é fã confessa do Rei do futebol.

Reposta após a grata surpresa, a treinadora planejava mais um resultado positivo contra possíveis rivais da Copa do Mundo de 2023, que será disputada na Austrália e na Nova Zelândia. Após belos triunfos contra Dinamarca e Itália, a ordem era tentar se impor, também, contra as campeãs olímpicas.

Querendo definir suas 11 titulares, Pia teve um desfalque de peso nesta sexta-feira. A meio-campista Duda Sampaio, eleita a melhor do Campeonato Brasileiro defendendo o Internacional, foi desconvocada no começo da semana por causa de uma entorse no tornozelo. Kerolin entrou ao lado de Ary Borges no meio.

Diante de uma oponente forte, perder boas oportunidades podia custar caro. Logo aos 12 minutos, saída errada do Canadá, Kerolin rolou para Ludmila, sozinha, ficar na indecisão sobre chutar ou cruzar e desperdiçar chance de ouro.

Ary Borges e Adriana tentaram surpreender em chutes de fora da área, mas pararam na goleira. Empurrado pela torcida, aos gritos de "Brasil, Brasil", a seleção queria abrir o placar logo, mas dava espaços na defesa. Leon, em duas cabeçadas, assustou a goleira Lorena.

A técnica canadense Bev Priestman pedia lançamentos entre as marcadoras, explorando a velocidade de Sinclair e Prince e a força de Leon. O jogo aéreo também assustava o Brasil. Com leve desvio, Lorena mandou a cabeçada de Sinclair no travessão. Logo depois, porém, acabou encoberta pela zagueira Zadorsky, novamente em jogada pelo alto.

Sair atrás do placar não estava nos planos do Brasil. Um minuto após Ary Borges carimbar o travessão, um escanteio mal afastado custou novo gol das canadenses. Neon bateu de primeira, sem chances para Lorena. Depois de sofrer somente um gol nos últimos 10 jogos, o Brasil estava atrás com 2x0 em menos de 30 minutos

Reagir rápido era preciso. E assim o Brasil o fez, mostrando calma e sem abalo. Roubada de bola no meio e Kerolin deu passe de cavadinha para deixar Debinha cara a cara. A artilheira dominou no peito e fez seu 57° com a camisa da seleção brasileira. A camisa 9 quase empatou no último lance do primeiro tempo. Lamentou a batida raspando.

Com a manutenção da equipe, a seleção brasileira voltou bastante ofensiva na etapa final. Com oito minutos, Bia Zaneratto, duas vezes, e Adriana, desperdiçaram boas oportunidades para buscar o 2x2. Um pouco mais de capricho e o grito de gol sairia novamente.

Sob enorme pressão, a goleira Sheridam começou a matar tempo, para enorme vaia da torcida. A técnica canadense, preocupada, pedia para suas comandadas saírem de trás, mas o sufoco era imenso e Sheridam fez milagre em bomba de Ary Borges.

Pia apostou nas entradas de Geyse, Antônia e Duda para aumentar ainda mais o poderio ofensivo brasileiro. Mas as trocas acabaram não surtindo efeito e o sufoco inicial não se repetiu mais. O Brasil buscou o empate até o fim, quase fez com Gabi Nunes, mas sem o mesmo entrosamento das titulares, acabou perdendo o jogo e a série invicta.