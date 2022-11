Seleção inglesa sofre com calor no Catar e brasileiros tiram onda

Um vídeo gravado durante o treino da seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo viralizou na internet. Nas imagens, os jogadores comandados pelo técnico Gareth Southgate aparecem sofrendo com o forte calor no Catar, e foi preciso usar até um climatizador para amenizar as altas temperaturas.

Os termômetros em Doha estão variando entre 33°C, durante o dia, e 21°C, no período da noite. Vale lembrar que essa será a primeira vez que o torneio será disputado no fim do ano, justamente para 'fugir' do calor no Catar em junho e julho, quando acontece normalmente a Copa.

A reação dos jogadores chamou a atenção dos brasileiros. Vários torcedores brincaram com a situação e tiraram onda, afirmando que os ingleses não conseguiriam atuar no futebol brasileiro.

"Não aguentaria enfrentar o Vitória, às 16h da tarde de um domingo ensolarado, no Barradão", escreveu um. "Ia tomar uma lavada do Bangu no domingo às 11h em Moça Bonita", postou outro. "30 graus, pelo amor de Deus, se manca", publicou mais um torcedor.

Apesar da dificuldade dos ingleses nos treinos, todos os estádios da competição estão equipados com um sistema de climatização.

Veja o vídeo e algumas das reações dos brasileiros: