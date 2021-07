Seleção masculina de basquete perde da Alemanha e está fora da Olimpíada

A seleção brasileira masculina de basquete ficará fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio, depois das participações em Londres-2012 e no Rio-2016. Isso porque o Brasil perdeu neste domingo (4) por 75 a 64 para a Alemanha, na final do Pré-Olímpico de Split, na Croácia. Apenas o campeão garantiu vaga no torneio, que será disputado de 23 de julho a 8 de agosto.

O Brasil também não se classificou para a Olimpíada com o time feminino. A única vez que a ausência total havia ocorrido foi em 1976, nos Jogos de Montreal, no Canadá. Para piorar, na modalidade 3x3, que estreia em Tóquio, o Brasil não participou do Pré-Olímpico no feminino e, apesar de se destacar no torneio masculino, também não se classificou.

Depois de uma grande campanha, coroada com a animadora vitória por 102 a 74 sobre o México nas semifinais, a seleção masculina chegou à final com motivos para estar otimista. A última apresentação, contudo, não teve o mesmo brilho. O time teve uma atuação desequilibrada e não mostrou forças para reagir.

As duas equipes fizeram um primeiro quarto de certo nervosismo, com quantidade considerável de erros. Apesar de mostrar dificuldades nas jogadas ofensivas, a seleção brasileira se garantiu com um bom desempenho na defesa e conseguiu ir para o descanso com vantagem de 17 a 14 no placar.

De volta à quadra para o segundo quarto, o Brasil manteve o rendimento inicial, enquanto que os alemães mostraram mais qualidade e conseguiram a virada com uma bola de três de Moritz, cestinha do jogo com 28 pontos. A partir daí, a Alemanha passou a dominar a partida e chegou a abrir 11 pontos de vantagem, mas os brasileiros reagiram nos minutos finais e voltaram para o jogo com bolas triplas de Alex e Yago.

Assim, o terceiro quarto começou com os alemães vencendo por 36 a 34. Só que o Brasil não conseguiu dar sequência à reação. Os erros ofensivos continuaram e os adversários foram mais eficientes tanto no terceiro quanto no quarto períodos.

Na Olimpíada, a Alemanha ficará no Grupo B junto com Austrália, Nigéria e Itália.