Seleção masculina de vôlei estreia com vitória no Pré-Olímpico

Mesmo com uma atuação morna, a seleção brasileira masculina de vôlei estreou com vitória no Pré-Olímpico da modalidade, em Varna, na Bulgária. De olho na Olimpíada de Tóquio-2020, a equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto venceu Porto Rico por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/19 e 25/19, nesta sexta-feira (9).



Com o triunfo na abertura deste grupo do Pré-Olímpico, o Brasil despontou na liderança, com três pontos. Egito e Bulgária se enfrentam ainda nesta sexta. Os búlgaros, anfitriões desta disputa, são as maiores ameaças ao time brasileiro. O vencedor desta chave garante a vaga em Tóquio-2020.



Favorita no duelo, a seleção brasileira exibiu mais dificuldades do que o esperado nesta sexta, principalmente no primeiro set, quando demorou para engrenar e cometeu erros bobos. A equipe que começou jogando tinha Lucarelli, Maurício Borges, Isac, Flávio, Wallace, Bruninho e o líbero Thales. Ao longo do confronto, entraram em quadra Alan, Cachopa, Douglas Souza, Maurício Souza



"O primeiro set sempre é difícil. Foi mérito deles não deixar a gente desgarrar no placar. Nossa equipe precisa melhorar nestas horas. Estou feliz por ter ajudado hoje. A gente se cobra bastante para não deixar isso acontecer e ter tranquilidade no final", disse o central Isac ao canal Sportv.



Para o jogador, a hesitação do começo da partida deve servir de lição para os demais jogos da seleção neste pré-olímpico. Neste sábado, o Brasil vai duelar com o Egito às 11h (horário de Brasília). E, no domingo, o adversário será a Bulgária, às 14h30.



"Agora temos que pensar no Egito, o que foi hoje já passou. Aquele início de set foi um pouco enroscado. Não podemos deixar isso acontecer amanhã [sábado]. Agora é ir passo a passo", comentou Isac.