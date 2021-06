Seleção masculina de vôlei ganha fácil da França e decide Liga das Nações

Depois do vice-campeonato com a seleção feminina, o Brasil vai tentar o ouro da Liga das Nações com o time masculino. Neste sábado pela manhã, a equipe não tomou conhecimento da forte França, se vingando da fase de classificação com vitória fácil e imponente por 3 a 0, parciais de 25/20, 25/18 e 25/19.



O destaque da semifinal foi Leal. O ponteiro anotou 20 pontos na partida. Wallace contribuiu com outros 13. A decisão em Rimini, na Itália, será no domingo, às 10 horas, diante de Polônia ou Eslovênia, que ainda se enfrentam neste sábado.



Disposto a surpreender os franceses, o técnico Carlos Schwanke optou por Isac no lugar de Lucão no meio de rede, mas a mudança na escalação titular durou pouco com lesão do escolhido. Voltou à formação tradicional e mandou na partida desde o ponto inicial



Com saque forte, concentração alta e precisão no bloqueio, a seleção brasileira não permitiu que os franceses assustassem em nenhum momento. A prova vem dos somente 5 pontos do astro francês N'Gapeth. Além disso, a seleção adversária não passou dos 20 pontos em nenhum set.



Uma vingança em alto estilo para quem sofreu 3 a 0 na fase de classificação dos franceses e pouco fez na rodada final, contra a Rússia, também derrotada por sets corridos. Destaque, ainda, para Maurício Souza, que foi perfeito anotando cinco dos seus oito pontos em bloqueios.



O Brasil foi o líder geral e neste domingo buscará o inédito título para completar sua vitoriosa campanha nas quadras. Na edição passada da Liga das Nações a seleção ficou em quarto.