Seleção masculina visita a Vila Olímpica antes do mata-mata

Após a classificação às quartas de final do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, a seleção brasileira masculina aproveitou a quinta-feira (29) de folga para vivenciar ainda mais o clima da competição e fez uma visita a Vila Olímpica, em Tóquio.

Os jogadores e a comissão técnica conheceram as instalações, interagiram com outros atletas e fizeram fotos nas áreas principais do espaço. O grupo foi até o prédio onde os atletas do Time Brasil estão hospedados.

Quer conhecer um pouco da Vila Olímpica de Tóquio? A nossa #SeleçãoOlímpica esteve lá e a gente mostra agora para vocês como é a casa dos atletas no Japão. Confere aí! ???????????? pic.twitter.com/75jHzA1Dq7 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 29, 2021

Em campanha para a eleição da comissão de atletas do Comitê Olímpico Internacional (COI), o vice-campeão olímpico de natação Thiago Pereira foi recepcionar o time de futebol brasileiro. Os jogadores aproveitaram para tietar e tirar fotos com o ex-nadador.

Capitão do time, o lateral-direito Daniel Alves, do São Paulo, foi um dos mais assediados durante a passagem pela Vila Olímpica Muitos atletas e membros das delegações garantiram seus registros ao lado do camisa 13, que teve passagens de sucesso por clubes europeus como Sevilla, Barcelona, Juventus e Paris Saint-Germain.

Treino cancelado

O treinamento marcado para os jogadores reservas e não relacionados no jogo contra a Arábia Saudita foi cancelado pela comissão técnica para garantir mais descanso aos atletas antes da decisão das quartas de final. O grupo, dividido em dois, só fez trabalhos regenerativos e de fisioterapia no hotel onde a delegação está hospedada.

A seleção volta a campo neste sábado, às 7 horas, em Saitama, contra o Egito, pelas quartas de final do torneio de futebol masculino da Olimpíada de Tóquio-2020.