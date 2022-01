Seleção recebe 24 jogadores e fica completa para próximos jogos

A seleção brasileira está finalmente completa para a reta final das Eliminatórias. Na noite desta segunda-feira (24), os jogadores convocados por Tite que atuam na Europa desembarcaram em Quito, no Equador, onde o Brasil se concentra para o duelo contra os donos da casa, na quinta-feira (27), às 18h (horário de Brasília). Weverton, do Palmeiras, chegou na capital equatoriana de um voo fretado e também se juntou ao elenco.

Tite comandará o primeiro treino com o grupo completo às 18h (horário de Brasília) desta terça-feira, no estádio Olímpico Atahualpa. Antes, haverá atendimento virtual à imprensa em entrevista coletiva, às 15h15. No dia seguinte, o time realiza atividades no estádio Roberto Paz Delgado, também em Quito, palco da partida contra o Equador.

Retornando à lista de Tite, o lateral-esquerdo Alex Telles, do Manchester United, comemorou a presença na seleção e destacou a importância da convocação em ano de Copa do Mundo. "Eu sei o quanto trabalhei e batalhei para isso. Estou muito entusiasmado e motivado para dar o meu melhor possível."

Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, também comemorou a presença no time de Tite e diz que a viagem ajudou no entrosamento entre os atletas.

"É importante estarmos unidos. Foi uma viagem longa, podemos conversar sobre os clubes que jogamos", disse. "Fico muito feliz em poder estar aqui novamente É mais um sonho realizado. Espero dar o meu melhor e ajudar a equipe da melhor forma possível".

Únicos jogadores a se apresentarem no domingo, o meia Éverton Ribeiro e o atacante Gabriel, ambos do Flamengo, realizaram uma série de exercícios físicos na academia sob a supervisão da comissão técnica. Com covid-19, a delegação brasileira está "desfalcada" do coordenador Juninho Paulista, do auxiliar técnico César Sampaio, do preparador físico Fabio Mahseredjian, do analista de desempenho Raony Thadeu e do assessor de comunicação Vinícius Rodrigues.

Com 34 pontos, a seleção brasileira lidera a tabela de classificação e já garantiu vaga no Mundial. Na terça-feira da próxima semana, o Brasil volta a campo para enfrentar o Paraguai, no Mineirão, às 21h30.