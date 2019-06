Seleção se despede de Salvador com treino entre reservas no Barradão

O último treino da Seleção Brasileira em Salvador foi marcado por uma atividade leve. Na tarde desta quarta-feira (19), um dia depois de empatar com a Venezuela por 0x0, na Fonte Nova, parte do elenco brasileiro voltou aos treinos no Barradão. Enquanto os titulares do técnico Tite fizeram apenas um treino regenerativo, na academia do hotel, os reservas foram para o campo.

Sob o comando de Tite e seus auxiliares, os jogadores participaram de um treino técnico em campo reduzido. O trabalho contou com a participação de jogadores do time sub-23 do Vitória.

Em outra parte do CT, os goleiros fizeram um treino específico sob o comando do preparador Cláudio Taffarel. Recuperado de uma lesão na panturrilha, o goleiro Ederson treinou normalmente e ganhou elogios de Taffarel. Ederson já havia ficado no banco contra a Venezuela.

Hoje, a Seleção Brasileira deixa Salvador e segue para São Paulo, local da partida contra o Peru, neste sábado (22), às 16h, na Arena do Corinthians. Líder do grupo A por conta do saldo de gols, o Brasil precisa vencer os peruanos para avançar em primeiro lugar. O time brasileiro garante vaga em caso de empate, mas aí pode ser ultrapassado pela Venezuela, que tem dois p-ontos e pega a Bolívia na última rodada.