Seleção sub-18 é convocada para período de treinos em Recife

O técnico da seleção brasileira sub-18, Dudu Patetuci, convocou, nesta sexta-feira (12), 23 jogadores para um período de treinos no Recife. E as principais atrações da lista são dois atacantes que já atuam pela equipe profissional do Santos: Marcos Leonardo e Renyer.

A presença na lista é especial para Renyer, que sofreu grave lesão no joelho em março de 2020, quando estava na seleção sub-17. Após se recuperar, defendeu o Santos uma vez, no fim de janeiro, em partida diante do Atlético-MG. Já Marcos Leonardo recebeu suas primeiras chances entre os profissionais nesta temporada, com 19 jogos disputados e 3 gols marcados, o último deles diante do Atlético-GO, no sábado passado.

As atividades serão realizadas entre os dias 25 de fevereiro e 5 de março de 2021 no CT do Retrô. Lá, a seleção sub-18 também disputará jogos-treino diante dos times sub-20 da equipe anfitriã e do Santa Cruz.

"Nosso objetivo é realizar algumas observações após as finais dos torneios nacionais sub-17. As competições mostraram jogadores com muito talento, que se destacaram para representar o Brasil. Temos 11 atletas convocados pela primeira vez para a Seleção Brasileira nessa lista. Será uma oportunidade para vê-los de perto", comentou Patetuci, responsável pela primeira convocação das categorias de base da seleção brasileira em 2021.

Confira a lista de convocados da seleção brasileira sub-18:

Goleiros: Gabriel Átila (Cruzeiro), Kauã (Flamengo) e Thiago (Grêmio).

Laterais: João Henrique (Atlético-MG), Lucas Kawan (Grêmio), Jefté (Fluminense) e Kaiki Bruno (Cruzeiro).

Zagueiros: Eric Pimentel (Vasco), João Pedro (Athletico-PR), Jonathan Alecxander (Palmeiras) e Lucas Belezi (Corinthians).

Meio-campistas: Alexsander (Fluminense), Caio Eduardo (Vasco), Jader (Athletico-PR), Juninho (Athletico-PR), Keven (Corinthians) e Matheus (Grêmio).

Atacantes: João Neto (Fluminense), Marcos Leonardo (Santos), Matheus Martins (Fluminense), Renyer (Santos), Stenio (Cruzeiro) e Werton (Flamengo).