Seleção treina no CT do Galo com três desfalques

A seleção brasileira realizou neste sábado (29) o primeiro trabalho em Belo Horizonte voltado ao jogo contra a Argentina, no Mineirão, na próxima terça-feira (2), pela semifinal da Copa América.

A atividade no CT do Atlético-MG, Cidade do Galo, não teve a presença de três dos 23 convocados. O lateral Filipe Luís, o meia Fernandinho e o atacante Richarlison foram os desfalques.

Filipe Luís sentiu um desconforto na coxa direita, foi submetido a exames na manhã deste sábado e não foi ao treino para ficar sob cuidados dos fisioterapeutas. O jogador é dúvida para a partida de terça-feira e caso não tenha condições de atuar, será substituído por Alex Sandro, que já entrou na vaga dele nas duas últimas partidas da seleção, contra Peru e Paraguai.



Com dores no joelho direito sofridas na partida com a Venezuela, Fernandinho continua fora do time. O outro desfalque foi Richarlison. O atacante está com caxumba e tenta se recuperar da doença em Porto Alegre, para ficar em isolamento e evitar o contágio aos outros atletas do elenco. Como ele apresentou melhora nos últimos dias, a expectativa dos médicos é pela presença dele em Belo Horizonte na segunda-feira (1).



O treino no CT do Atlético-MG seria aberto aos jornalistas somente nos primeiros 20 minutos, mas depois a comissão técnica autorizou a presença da imprensa durante toda a atividade. Os jogadores realizaram trabalhos técnicos em campo reduzido, seguido por atividades de fundamento, como chutes a gol. O volante Arthur e o zagueiro Thiago Silva foram poupados e apenas correram pelo gramado.



Em clima leve, a atividade teve a presença ainda de convidados. Alguns garotos das categorias de base do Atlético-MG acompanharam o trabalho. Ao fim, o zagueiro Miranda ainda chamou os dois filhos para bater bola. O Brasil volta aos treinos neste domingo, também na Cidade do Galo, mas desta vez sem a presença dos jornalistas.