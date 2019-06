Seleção vence a Bolívia por 3x0 na abertura da Copa América

Um primeiro tempo chato, compensado com um segundo tempo com muitos gols. A seleção brasileira bateu a Bolívia, nesta sexta-feira (14), na abertura da Copa América, por 3x0. A partida aconteceu no Morumbi, em São Paulo.

A abertura, que teve participação de Léo Santana, cantando ao lado da colombiana Karol G a música Vibra Continente, ajudou a aplacar ansiedade. A seleção brasileira empolgou pelos 15 minutos iniciais. Muita pressão, chances criadas e a Bolívia mal conseguia passar de sua intermediária.



A melhor chance foi numa cabeceada de Thiago Silva, que, sozinho, colocou para fora. Os dois laterais apoiavam o tempo todo e o Brasil tinha 75% da posse de bola. Mas o tempo foi passando e tanto time como torcida esfriaram. Foram 12 finalizações, mas pouca exigência de Lampe.



Casemiro tentou de longe, Richarlison perdeu sem goleiro - acertou o zagueiro. Ao final da primeira etapa, as vaias eram previsíveis, como, de fato, ocorreram.



Num piscar

A seleção voltou com a mesma formação, mas com uma mudança tática. Fernandinho passou a ter mais liberdade para entrar na área boliviana, se transformando num homem a mais no ataque.



Se o primeiro tempo deu sono, o segundo já começou em alta velocidade. E, num piscar de olhos, o Brasil já vencia por 2x0. Aos 3 minutos, Richarlison cruzou e a bola bateu na mão de Jusino. O árbitro não viu, mas o VAR, sim. Pênalti, que Philippe Coutinho cobrou no cantinho e fez 1x0.



Quatro minutos depois, Firmino desceu bem pela direita, olhou e, com perfeição, levantou para Coutinho ampliar a vantagem brasileira de cabeça.



Mesmo com a bela assistência, o jogador do Liverpool não atuava bem e acabou sendo substituído por Gabriel Jesus. Por duas vezes, o centroavante do Manchester City tentou marcar, mas parou na defesa boliviana e em Lampe.



Outro substituto, no entanto, que conseguiu marcar. Aos 39 minutos, quatro minutos após entrar na vaga de David Neres, Everton fez um golaço, bem a seu estilo. O atacante do Grêmio pegou a bola na esquerda, tirou dois defensores e bateu de chapa. Lampe nem se mexeu: 3x0.



Só depois do placar já definido que Alisson fez sua primeira defesa no jogo, afinal todo mundo tinha que se sujar um pouco. Agora, a Seleção vem para Salvador, onde enfrenta a Venezuela, terça-feira (18), às 21h30, na Arena Fonte Nova.