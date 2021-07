Seleção vence a Zâmbia, se classifica e pega o Canadá nas quartas

O Brasil venceu a Zâmbia por 1 a 0 nesta terça-feira (27), na terceira rodada da fase de grupos do futebol feminino nos Jogos Olímpicos. Andressa Alves marcou, de falta, o único gol da partida, ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Brasil passa para as quartas de final como segunda colocada do Grupo F, com sete pontos. A liderança ficou com a Holanda, que teve a mesma pontuação, mas após nova goleada diante da China (8 a 2) ficou com melhor saldo de gols.

Nas quartas de final, o adversário será o Canadá, na sexta-feira (30), às 5h.

Partida

Andressa Alves entrou pela primeira vez como titular nas Olimpíadas. Além do gol, ela também foi muito participativa no ataque, chegando a mandar uma bola na trave. Ela deixou a partida aos 35 minutos do segundo tempo, quando foi substituída.

Além de Andressa, o time teve outras cinco mudanças com relação às rodadas anteriores. A quantidade de alterações provocou certa falta de entrosamento durante o jogo. O Brasil teve uma jogadora a mais quase a partida inteira, com a expulsão da zagueira Mweemba, mas mesmo assim não conseguiu ampliar o placar.

A falta que levou à expulsão de Mweemba foi um lance que acabou definindo a partida, já aos 12 minutos de jogo. A atleta derrubou Ludmila quase na linha da área. A árbitra Yoshimi Yamashita usou o VAR para confirmar a decisão. Na cobrança, Andressa marcou em cobrança muito bem feita.

Além de ficar com uma jogadora a menos, a Zâmbia viu na mesma jogada a goleira Nali se lesionar na dividida com Ludmila e precisar ser substituída.

O Brasil dominou a partida, mas mesmo assim não conseguiu marcar mais. Foram 14 minutos de acréscimos ao final, por conta das várias paralisações registradas.