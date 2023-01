Selena Gomez responde a críticas gordogóbicas: 'Sou perfeita do jeito que sou"

A cantora, produtora e atriz Selena Gomez sofreu críticas sobre seu corpo após sua aparição no tapete vermelho do Globo de Ouro na terça-feira (10). Em seu Instagram, Selena se manifestou sobre os ataques e falou, ao lado de sua irmãzinha Gracie Teefey, sobre as pessoas se aceitarem do jeito que são.

“Estou um pouco grande agora porque me diverti durante as férias”, disse ela, perguntando a Teefey: “Quero dizer … certo?” “Sim!” Teefey respondeu.

Os fãs da cantora desaprovaram as críticas e saíram em defesa de Selena nas redes sociais. “Ela não deveria ter que explicar por que seu corpo é assim”, escreveu um fã. “Ela é perfeita e não precisa dar explicações”, escreveu outro.

Gomez foi indicada por seu papel na série “Only Murders in the Building”, do Star+. Em 2022, Gomez também foi alvo de críticas por causa de seu corpo e deu uma resposta semelhante às pessoas comentando sobre sua aparência.