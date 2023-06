Selo inscreve empresas para certificação em diversidade e inclusão

Empresas interessadas em aderir ao Selo da Diversidade LGBT+, promovido pela Secretaria Municipal da Reparação (Semur), têm até o dia 4 de julho para realizar as inscrições. O programa estimula boas práticas de diversidade e inclusão no ambiente empresarial. Após a certificação, as organizações assumem a responsabilidade de combater práticas LGBTfóbicas no ambiente de trabalho, apresentando propostas que serão analisadas por um comitê gestor formado por entes da sociedade civil e representantes dos órgãos públicos.

Para o coordenador de Políticas e Promoção da Cidadania LGBT+, Marcelo Cerqueira, o Selo da Diversidade é uma ferramenta fundamental para prática da política de diversidade nas organizações. “É uma ação de sensibilização, inserção e promoção da população LGBT+ em no quadro funcional das empresas. O programa reitera a importância de uma equipe plural, como melhoria no processo criativo e de aprendizagem da empresa, gerando maior qualificação dos colaboradores e, consequentemente, aumento de produtividade”, assinalou.

A certificação será concedida às empresas que colocarem em prática a inclusão LGBT+ no mundo corporativo, a exemplo do compromisso e reconhecimento. O selo possui duas categorias, sendo uma delas a de compromisso, voltada para organizações públicas, privadas e da sociedade civil da cidade do Salvador, que se candidatarem a assinar o Pacto de Valorização da Diversidade LGBT+ com a Prefeitura. Estas instituições se comprometem a cumprir diretrizes voltadas para a promoção da diversidade LGBT+.

Já a categoria de reconhecimento é uma honraria concedida pelo Comitê Gestor a micro e pequenas empresas, em geral familiar, cujo proprietário ou administrador seja LGBT+ e que possuam no mínimo cinco funcionários, sendo na sua maioria trans, além de entidades sem fins lucrativos, que lutem pela valorização da diversidade. A certificação será concedida às empresas que colocarem em prática a inclusão LGBT+ no mundo corporativo, a exemplo do compromisso e reconhecimento.

O que diz a lei

Instituído através do Decreto 35.071/2022, o Selo da Diversidade LGBT+ visa reconhecer publicamente as ações de combate a LGBTfobia no ambiente de trabalho e a promoção da equidade, quanto à orientação sexual e de gênero, nas políticas de gestão de pessoas e marketing das organizações da cidade do Salvador. Em 2022 foram certificadas trinta e três empresas, que assinaram o compromisso em fazer a diversidade acontecer.

A outorga ocorre anualmente e, para permanecer entre os certificados, as instituições devem seguir o plano anual de ações, previamente estabelecido e orientado pelo manual do programa. No caso do cumprimento das ações, por um período de três anos, com notas acima de oito, a entidade recebe ainda a outorga do selo na categoria excelência. A certificação ocorrerá no mês de setembro.

Os formulários e mais informações podem ser obtidos na sede da Semur, na Rua do Tesouro, s/n, Edifício Nossa Senhora da Ajuda, 6º andar, Centro; através dos telefones (71) 3202-2604 / 2607 / 2750; ou pelo e-mail comitegestorselolgbt@gmail.com .