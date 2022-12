Sem acordo para renovação, zagueiro Ignácio deixa o Bahia

Sem acordo para a renovação, o zagueiro Ignácio está de saída do Bahia. Segundo apuração do CORREIO, clube e jogador não chegaram a um acordo e o defensor não ficará na equipe para a temporada 2023. O vínculo atual se encerra no próximo dia 31.

Ignácio estava no Bahia desde 2018, quando foi contratado para o time de transição. Ele foi emprestado para o CSA, em 2020, e Chapecoense, em 2021. Esse ano o defensor retornou ao Esquadrão e se firmou na equipe titular. Ao todo ele disputou 52 jogos, marcou quatro gols e deu uma assistência. O zagueiro foi destaque na campanha do acesso à Série A.

Na última semana, Ignácio voltou à Bahia após período de férias, mas não iniciou a pré-temporada com o Esquadrão. Ele negociava a renovação e esperava por uma valorização. O jogador tem proposta do Sporting Cristal e pode se mudar para o futebol peruano. A contratação teria sido um pedido do técnico Tiago Nunes, que recentemente assumiu a equipe. Outros clubes do Brasil também monitoram a situação.

Atualmente, o Bahia conta com apenas dois zagueiros no elenco principal. Gabriel Xavier, remanescente da última temporada, e Marcos Victor, de 20 anos, que foi comprado do Ceará por R$ 3,9 milhões. O tricolor tem acerto encaminhado com Kanu, do Botafogo, e negocia a contratação de David Duarte, que pertence ao Fluminense.