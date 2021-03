Sem adversários, Thomas Bach é reeleito presidente do COI

Sem enfrentar rivais, o alemão Thomas Bach foi reeleito presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), nesta quarta-feira (10). Seu novo e último mandato vai se encerrar em 2025, quando completará 12 anos no comando da entidade.

O advogado e campeão olímpico de esgrima nos Jogos de Montreal-1976 recebeu o voto de 93 membros da Assembleia virtual Houve um voto contrário à reeleição de Bach e quatro abstenções Em seu novo ciclo, o alemão terá duas edições dos Jogos Olímpicos de verão pela frente, a deste ano, em Tóquio, e a de Paris, em 2024.

"Muito obrigado, de fundo do meu coração, por esta grande demonstração de confiança", declarou Bach. "Quero continuar a conquistar metas ambiciosas com vocês no mundo pós-coronavírus", declarou.

A pandemia deve ser o principal assunto do novo mandato do presidente do COI, que precisou enfrentar os escândalos de doping no esporte russo nos últimos anos. E, como vem fazendo rotineiramente, Bach voltou a demonstrar confiança na realização da Olimpíada de Tóquio, adiada de 2020 para este ano.

"Tóquio é a cidade olímpica mais preparada do mundo. A questão não é se vai acontecer, mas como vai acontecer esta Olimpíada", afirmou.

O dirigente também falou sobre o futuro do COI, em meio às preocupações sobre as contas da entidade, totalmente afetadas pelo adiamento dos Jogos de Tóquio e pela pandemia. Ele garantiu que a longo prazo a entidade não terá problemas financeiros porque assinou contratos de transmissão de TV e de patrocínio que tem duração até 2032.

Além disso, o COI já assegurou quais cidades vão receber as futuras edições da Olimpíada de verão: Paris-2024 e Los Angeles-2028. A cidade de Brisbane, na Austrália, é cotada para receber a edição seguinte. A escolha deve passar por uma sistema rápido de aprovação justamente para reduzir custos.