Sem Alisson, Fifa anuncia finalista para prêmio de melhor goleiro

A Fifa divulgou nesta quarta-feira (5) os finalistas aos prêmios de melhores goleiros das categorias feminina e masculina O resultado, na premiação chamada Fifa The Best, será anunciado em cerimônia virtual que será transmitida direto da sede da Fifa, em Zurique, na Suíça, no próximo dia 17.

Sem o brasileiro Alisson, do Liverpool, presente na lista inicial e vencedor em 2019, quem disputará o prêmio de melhor goleiro são o italiano Gianluigi Donnarumma, campeão da Eurocopa e atualmente jogador do Paris Saint-Germain; o campeão da Liga dos Campeões da Europa pelo Chelsea, Édouard Mendy; e, por fim, o alemão Manuel Neuer, do Bayern de Munique.

Para melhor goleira, as três finalistas são a alemã Ann-Katrin Berger, que hoje atua no Chelsea; a chilena Christiane Endler, do Lyon; e Stephanie Lynn Marie Labbé, do Paris Saint-Germain e campeã olímpica pelo Canadá em Tóquio-2020.

Nesta quinta-feira (6), a Fifa anunciará os finalistas para melhor técnica e melhor técnico. Por fim, na sexta (7), através de um evento online com Kristine Lilly e Sami Khedira, a entidade divulgará os candidatos aos prêmios de melhor jogadora e melhor jogador.

O anúncio dos finalistas começou na última terça-feira (4), com os três finalistas ao Prêmio Puskás de gol mais bonito de 2021.

Os concorrentes são o meia Schick, da República Checa, pelo gol do meio de campo que anotou no duelo contra a Escócia, em 14 de junho do ano passado, pela Eurocopa; Taremi, iraniano do Porto, pelo gol de bicicleta no jogo contra o Chelsea, pela volta das quartas de final da Liga dos Campeões 2020-2021; e Lamela, argentino do Tottenham, pelo gol de letra no clássico contra o Arsenal, em março de 2021, pelo Campeonato Inglês.

Os três gols finalistas foram definidos após uma votação feita pelo Fifa Legends (ícones do futebol, entre ex-jogadores e técnicos) e fãs registrados em enquete aberta no site do The Best, que escolheram entre 11 pinturas previamente definidas pela entidade (nenhum brasileiro foi relacionado).