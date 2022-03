Sem Ba-Vi: veja como ficaram as semifinais do Campeonato Baiano

A primeira fase do Campeonato Baiano chegou ao fim e, pela primeira vez desde 1931, o torneio não vai contar com as presenças de Bahia e Vitória entre os quatro primeiros colocados.

A dupla Ba-Vi deu vexame e foi eliminada de forma precoce no estadual. Enquanto o Leão ficou na 5ª colocação, com 13 pontos, o Bahia foi o 6º, com 12. Assim, a edição de 2022 do Baianão terá quatro times do interior do estado.

O Jacuipense, que venceu sete dos nove jogos da primeira fase, já havia garantido a liderança e vai pegar o Barcelona de Ilhéus. Estreante no Baianão, o Tigre surpreendeu e desbancou Bahia e Vitória, ficando com a última vaga do G4. O duelo de terá o mando do Barcelona, enquanto o jogo de volta será na casa do Jacuipense.

Do outro lado da chave, o confronto será entre os finalistas do ano passado. Atual campeão, o Atlético de Alagoinhas briga pelo bicampeonato e se garantiu na segunda colocação. Com isso, ganhou o direito de decidir em casa. Já o Bahia de Feira voltou a mostrar força e chega com tudo em busca do seu segundo título de campeão baiano.

Do outro lado da moeda, duas equipes foram rebaixadas e vão jogar a Série B do Campeonato Baiano no próximo ano. Vitória da Conquista e Unirb terminaram nas últimas colocações e deram adeus ao estadual.

Confira os confrontos das semifinais do Baianão:

Jacuipense x Barcelona de Ilheus

Atlético de Alagoinhas x Bahia de Feira