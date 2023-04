Sem Biel, Bahia fecha preparação para estreia na Série A; veja provável escalação

O Bahia está pronto para a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta-feira (14), o tricolor fez o último treino antes do duelo contra o Red Bull Bragantino, marcado para o sábado (15), às 18h30, no estádio Nabi Abi Chedid.

O dia no tricolor foi marcado por novidades e desfalques. Último contratado pelo Esquadrão, o zagueiro Vitor Hugo se apresentou e fez a primeira atividade com a camisa do Esquadrão. Ele não participará do confronto com o Red Bull Bragantino e deve ficar à disposição para o duelo com o Botafogo, no dia 24 de abril, na Fonte Nova.

Zagueiro Vitor Hugo treinou pela primeira vez no Bahia (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Já os atacantes Biel e Ricardo Goulart não participaram do treino. A dupla apresentou quadro de gripe e foi poupada. Os jogadores são dúvidas para a estreia no Brasileirão.

Caso não tenha condição de jogo, Biel deve ser substituído por Ademir. O atacante fez o primeiro jogo pelo Esquadrão no triunfo sobre o Volta Redonda, por 2x1, pela Copa do Brasil. Uma possível escalação do tricolor tem:

Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Kanu e Rezende; Jacaré, Acevedo, Yago Felipe e Cauly; Biel (Ademir) e Everaldo.

O técnico Renato Paiva poderá contar também com o meia Thaciano. Ele ficou fora do jogo contra o Volta Redonda pois disputou a Copa do Brasil pelo Grêmio e não pode defender o Esquadrão no torneio.