Sem Biel e André, Bahia divulga relacionados para pegar o Fluminense-PI

O Bahia divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Fluminense-PI, pela Copa do Nordeste. O tricolor terá os desfalques do lateral André, do meia Daniel e do atacante Biel. A partida será às 21h30 desta terça-feira (14), no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.

André ficou fora da delegação por conta de um incômodo no pé. Cicinho é a única opção para a lateral direita tricolor. Renato Paiva tem improvisado o atacante Jacaré na função durante as partidas.

Já o meia Daniel e o atacante Biel estão fora do jogo por opção técnica. A dupla viajou com o elenco para o Piauí e treinou na manhã desta terça-feira, mas de acordo com o Bahia, serão poupados de acordo com a programação da preparação física.

A novidade na lista de relacionados é o atacante Arthur Sales. Último contratado pelo Esquadrão, ele terá a chance de estrear pelo clube baiano.