Sem capacete, Luciano Hang pega "carona" em moto com Bolsonaro

Luciano Hang, empresário e dono das lojas Havan, acabou fazendo parte de uma cena inusitada na manhã deste sábado (8), em Rondônia. Ele recebeu uma carona em moto com o presidente Jair Bolsonaro. Ambos estavam sem capacete.

"Adorei pegar uma carona com o presidente na inauguração da Ponte do Abunã!", escreveu o empresário bolsonarista em suas redes sociais.

Bolsonaro também ofereceu carona ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. O presidente também recebeu o ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet em sua palanque no estado rondoniense.

A presença do presidente em Rondônia se deu por conta da inauguração da Ponte do Abunã, a segunda maior em água doce do Brasil, com 1,5 km de extensão. Ela vai interligar as capitais Rio Branco, no Acre, e Porto Velho, em Rondônia.