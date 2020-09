Sem Carleto, Vitória está pronto para enfrentar o Juventude

O Vitória está pronto para enfrentar o Juventude. A segunda partida seguida fora de casa do Leao será disputada na segunda-feira (14), às 20h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Na última sexta-feira (11), o rubro-negro perdeu para o Cruzeiro, por 1x0, no Mineirão, e busca a reabilitação no campeonato diante do alviverde.

Com 13 pontos, o Vitória é o 9º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. O Juventude tem dois pontos a mais e aparece na 6ª posição. Portanto, se vencer o confronto, o time comandado por Bruno Pivetti ultrapassa o adversário e sobe na tabela de classificação.

Diante do Juventude, o Vitória não terá o capitão e garçom do time. Dono de cinco assistências, Thiago Carleto levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Como Rafael Carioca está machucado, Leocovick será o titular da lateral esquerda.

Apesar do desfalque, Bruno Pivetti terá o reforço do meia Marcelinho e do atacante Jordy Caicedo, que se juntaram à delegação em Caxias do Sul após cumprirem suspensão diante do Cruzeiro.

Outros dois jogadores também estão à disposição e estarão em campo. O STJD concedeu efeito suspensivo para os atacantes Léo Ceará e Vico. O primeiro estava suspenso por duas partidas e o segundo por uma. No entento, eles poderão atuar até que o caso seja julgado pela instância superior do tribunal.