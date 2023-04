Sem Cauly, Bahia está pronto para enfrentar o Volta Redonda

O Bahia está pronto para o primeiro duelo da terceira fase da Copa do Brasil. Na manhã desta segunda-feira (10), o tricolor realizou o último treino antes do confronto com o Volta Redonda. A partida será nesta terça-feira (11), às 16h, no estádio Raulino de Oliveira. O Esquadrão tem pelo menos um desfalque certo.

Gripado, o meia Cauly participou de apenas uma parte do trabalho realizado no estádio de Pituaçu. Ele foi poupado pela comissão técnica e não embarcou com a delegação para o Rio de Janeiro.

Na última atividade antes da partida, Renato Paiva fez um treino tático e realizou os últimos ajustes na equipe. O goleiro Danilo Fernandes participou normalmente junto com os outros companheiros.

Sem Cauly, o Bahia tem como opções para o setor: Yago Felipe, Mugni, Patrick Verhon e Daniel. A tendência é a de que Yago fique com a vaga. O meia Thaciano, recém contratado junto ao Grêmio, não pode atuar na competição pois defendeu o clube gaúcho na Copa do Brasil.

Quem pode estrear com a camisa tricolor é o atacante Ademir. Ele foi relacionado por Renato Paiva. O segundo jogo entre Bahia e Volta Redonda será no dia 27 de abril, na Fonte Nova.