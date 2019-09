Sem chance: Bernardinho descarta reconciliação com Zé Roberto

O desentendimento de Bernardinho com José Roberto Guimarães está longe de acabar. Pior: segundo o ex-técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, não há chances de reconciliação entre os dois, depois do treinador do grupo feminino acusá-lo de interferir no seu trabalho.

"A admiração pelo profissional é indiscutível. Só posso elogiar e reconhecer. Mas houve um fato pessoal e uma acusação pública. E, para mim, as coisas têm limites. Discussões e desacordos podem acontecer, mas quando você coloca em dúvida o caráter da outra pessoa...", falou Bernardinho, em entrevista ao programa Conversa com Bial, da TV Globo, exibido na última quarta-feira (25).

A rixa entre os dois já dura 15 anos. A esposa do ex-técnico, Fernanda Venturini, era levantadora do time brasileiro na Olimpíada de 2004, em Atenas. Na semifinal, contra a Rússia, o grupo foi derrotado de virada na competição.

Ela, então, resolveu mostrar vídeos de lances da partida ao marido, treinador da seleção masculina na época e campeão naquele torneio, para ele apontar no que a equipe tinha errado. Zé Roberto soube dessa análise e acusou o casal de estar se metendo em seu trabalho.

"Eu cumprimento e tal, mas não tem relação fora. Isso é fato. Não é uma relação que some para o esporte, para o voleibol. Não há interação", disse Bernardinho.

O lendário treinador também afirmou, durante a atração, que acredita que conseguiria ajudar Neymar, atacante do PSG, na na gestão de sua carreira. Filho de Bernardinho, Bruno, levantador da seleção masculina, é amigo de Neymar e poderia facilitar esse contato.