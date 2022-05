Sem cirurgia: clínica em Salvador oferece técnica que reduz em até 60% o percentual de gordura 

A servidora pública Larisse Macedo sempre foi uma pessoa preocupada com a própria saúde e a aparência. Ao longo dos anos, o cuidado com o corpo a motivaram a optar por alguns procedimentos estéticos, que transcorreram sem problemas, até que, em 2018, ao concluir um procedimento no abdome, ficou incomodada com as marcas deixadas no pós-operatório. “Na época foi um desgaste muito grande, mexeu com a minha autoestima. Porém, esse incômodo com as marcas na barriga me motivou a buscar outras clínicas”, explica. “Conversando com uma amiga, conheci a Clínica Slim e me surpreendi com o serviço oferecido, principalmente pelo acolhimento e a humanização do atendimento. Hoje sinto que lá é minha segunda casa”, relata.

Entre os procedimentos realizados desde que conheceu a Slim, Larisse destaca a criomodelagem e o microagulhamento facial, que tiveram resultados além do esperado. “Fiz a criomodelagem no ano passado e foi algo completamente novo, adorei o resultado. O microagulhamento também me surpreendeu acabou com qualquer traço de flacidez", diz. A funcionária pública também reforça a importância de buscar referências sobre os profissionais contratados antes de fazer algum procedimento estético. “Temos que tomar muito cuidado com os profissionais que escolhemos, buscar referências. Fico muito feliz de ter conhecido a dra. Jamile e a Clínica Slim”, afirma.

Serviços

No mercado soteropolitano desde 2016, a Clínica Slim Estética Avançada tem um leque variado de procedimentos que contam com o que há de mais moderno em cuidados com o corpo, tudo isso em um espaço acolhedor e de fácil acesso, em Brotas. De acordo com a responsável técnica e monitora de criomodelagem, Jamile Miranda, a Slim conta com uma equipe qualificada treinada para proporcionar um atendimento integral e humanizado aos pacientes.

“Poder trabalhar realizando o sonho de fortalecer a autoestima das pessoas é também uma realização pessoal para cada um de nós da equipe, por isso nos diferenciamos no atendimento personalizado, acompanhando com atenção cada etapa, antes, durante e depois do procedimento”, diz.

Em alta

Segundo a médica, um dos procedimentos de maior procura na atualidade é a criomodelagem, uma das técnicas mais modernas para modelar o corpo e melhorar as curvas sem cirurgia plástica. Os resultados são expressivos e reduzem até 60% do percentual de gordura subcutânea no local tratado.

“Este procedimento utiliza o aparelho de criolipólise tradicional, mas com uma abordagem diferenciada, pois o objetivo é tratar o contorno do corpo como um todo e não apenas uma região, como acontece na criolipólise", explica.

Porém, muito além da criomodelagem, a Clínica Slim Estética Avançada oferece aos seus pacientes uma lista de procedimentos variados como limpeza de pele, led shape, spadetox, microagulhamento, terapia com ILIB, terapia capilar, detox corporal, microfisioterapia, peeling Rose de Mer, depilação a laser, ozonioterapia. Para conhecer outros serviços, acesse: linkr.bio/slimevoce.



