Sem citar Patrícia, Manoel Soares se pronuncia sobre diferença de salário

Patrícia Poeta foi criticada esta semana após interromper Manoel Soares durante um ao vivo do Encontro. Mas depois de a apresentadora ter pedido desculpas ao colega, uma entrevista antiga de Soares ao PocCast voltou à tona após o jornalista falar sobre diferença de cachê.

Neste sábado (8), ele veio a público explicar a declaração. De acordo com Manoel Soares, o depoimento dele ao podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme não tinha relação com o salário que ele recebe da Globo.

No programa do Youtube, o apresentador havia comentado que "a próxima fronteira da questão racial neste país é a publicidade. Os grandes publicitários precisam naturalizar a pele preta na publicidade. A publicidade é o arauto de formação estética deste país".

Ele emendou na sequência:

A minha agência... é ridículo o que vou falar pra vocês. A gente tá falando de um cachê, às vezes, de 15 vezes menos [na comparação com] uma pessoa que está do meu lado. Eu ganho 15 vezes menos do que a pessoa.

A declaração repercutiu nas redes sociais esta semana, com a interpretação de que Manoel Soares teria dado uma alfinetada na diferença salarial em relação a Patrícia Poeta. O jornalista se explicou:

Amores meus, só pra não ter ruídos, a fala que geral tá citando foi referente a cachês publicitários em propagandas e não ao meu salário. Só para não ter ruídos, se fosse diria sem problemas, mas não é o caso. Graças a Deus, meu salário é justo.

Confira o vídeo com o posicionamento de Manoel:

Críticas

A apresentadora Patrícia Poeta, de 46 anos, foi criticada nas redes sociais após interromper o jornalista Manoel Soares, de 43, durante o programa Encontro desta segunda-feira (3).

Nas imagens, é possível ver que Manoel ainda tentou continuar, mas Patrícia pediu “um instantinho” para ele e passou na frente das câmeras. Em seguida, ela explicou que precisava de ajuda de alguém para solucionar o problema. Usuários das redes não gostaram do comportamento da jornalista.

Através da assessoria de imprensa, Patrícia Poeta se defendeu: “Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo…”.

Os telespectadores apontam que os dois apresentadores não ficam à vontade um com o outro no palco. Apesar disso, Manoel e Patrícia sempre afirmaram que são bons amigos.