Sem Conti e com novo ataque, Bahia está pronto para pegar o Corinthians

Depois de pouco mais de uma semana de preparação, o Bahia está pronto para enfrentar o Corinthians, em duelo marcado para esta terça-feira (5), às 21h30, na Neo Química Arena, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Na manhã desta segunda-feira (4), o elenco tricolor realizou a última atividade antes da partida. O treino aconteceu no estádio. Depois de um trabalho físico, o técnico Diego Dabove montou a equipe titular e fez um tático contra os reservas, acertando os últimos detalhes.

Dabove não confirmou a escalação que vai iniciar a partida, mas deu algumas pistas. Na defesa, Germán Conti segue vetado por conta de uma lesão na coxa. Com isso, Lucas Fonseca vai para mais um duelo como titular.

As mudanças mais significativas estão no meio e ataque. A tendência é a de que Lucas Araújo recupere a vaga de titular e forme o meio-campo com Mugni e Daniel.

Já na frente, Gilberto treinou entre os titulares e pode voltar a fazer parceria com Rodallega. Por outro lado, Ruiz e Isnaldo trabalharam com a equipe reserva e correm risco de perder a posição. Vale lembrar que Rossi está machucado e não enfrenta o Corinthians.

Uma provável escalação do Bahia tem: Mateus Claus, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Lucas Araújo, Daniel e Lucas Mugni; Gilberto, Rodallega e Isnaldo.

Com 23 pontos, o Bahia está na 17ª colocação do Brasileirão, dentro da zona de rebaixamento. O Tricolor tem um jogo a menos na Série A já que a partida contra o Ceará, que seria no último sábado (2), foi adiada por conta da não liberação da presença de público na Fonte Nova.