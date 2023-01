Sem controle de contas, SAF do Bahia pode virar SIFU

A ajuda e a atenção, desde pormenores difíceis de perceber, às transações mais vultosas, são as contribuições de todo Conselho Fiscal atuante, se em sua escalação estiverem pessoas idôneas, preparadas e com intenção de boa vontade.

Estas prerrogativas vão desde os prédios e condomínios modestos, embora não seja difícil encontrar, na subletrada sociedade brasileira, exatamente o oposto: quem deveria fiscalizar, aprova as contas em esquema toma-lá-dá-cá.

Ora, se nestas condições já amplamente conhecidas de uma suposta participação livre e desimpedida dos conselheiros, já ocorrem distorções e esquisitices, como ficaria uma composição empenada como a do Bahia SAF?

O problema maior aqui seria a priori, a formatação, como se pode verificar no modelo envolvendo investimentos de R$ 1 bilhão, mesmo tendo gente preparada e em condições morais de atuação em tais conselhos.

Salvo engano, a estrutura do setor responsável por verificar a correção na conduta orçamentária teria até seis membros, mas apenas um indicado pelo remanescente do Bahia, representando os 10% contra os 90% do Grupo City.

Na prática, seria um modo de operar semelhante aos condomínios nos quais a “brodagem” se impõe, com a amizade “sincera” e semelhantes horizontes de objetivos entre conselhos fiscais, síndicos, administradoras e fornecedores: uma festa!

Sim, porque se o Conselho de Administração também decidirá com maioria simples de indicados do City e o mesmo se pode dizer da diretoria-executiva, seguindo o Conselho Fiscal esta toada, tudo vira uma geringonça só, em “harmonia”, para usar uma palavra bonita.

Para evitar prosperar sem senso crítico o disfarce de tal estrutura, em aparência participativa, seria preciso um compromisso ideal com as práticas virtuosas, além de cidadania ágil, mas ainda assim minoria nas assembleias.

O valor transparência precisaria vencer o sigilo, mas para formar crença inocente nesta configuração, só se a luz divina iluminar o coração de quem detém o poder neste formato controlado pelos novos donos habituados à força monetária.

Escamotear ou esconder valores e itens de orçamento, com o beneplácito do Conselho Fiscal, seria entregar os pontos aos controladores, em uma hipótese atribuída aos céticos, dada a força do capital dos 'safistas' livres na cara do cofre.

Sem a publicação correta e honesta do dinheiro investido, rateado ou desperdiçado em contratações (ou obras), úteis ou inúteis, o modelo poderia produzir um recuo sem precedentes em contexto já muito fragilizado.

A ocorrência de irregularidades invisíveis, em um tal mecanismo sob controle absoluto, só poderia ser conhecida do público se, na hora da partilha, alguma ou algum “sócia” acusar ter retirado seu quinhão a menor, gerando chateação.

Em busca de multiplicar dinheiro, quem está habituado ao ambiente dos bons negócios (para uns) sabe como turbinar as cifras, enquanto os torcedores estão distraídos com as vitórias, não importam os métodos, como sabemos.

Já os adoradores do dindim não hesitariam em prejudicar a coletividade, se esta coletividade não tem como defender-se, mudando a sigla de SAF para SIFU, se os Conselhos Fiscal, Administrativo e diretoria mostrarem entrosamento para formar um time só; e não seria o Bahia.





Paulo Leandro é jornalista e professor Doutor em Cultura e Sociedade.