Sem Copa Estado, Vitória da Conquista herda vaga na Série D 2020

O Vitória da Conquista vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro em 2020. A equipe do Sudoeste do estado foi comunicada pela Federação Bahiana de Futebol (FBF) que herdou a terceira e última vaga da Bahia na competição.

Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas garantiram presença no torneio nacional através do Campeonato Baiano, pois ficaram na segunda e terceira colocações. Campeão, o Bahia disputa a Série A.

Quarto colocado do estadual, o Bode teria que brigar pela vaga na Copa Governador do Estado, porém, como não houve número suficiente de clubes inscritos, o torneio não será disputado este ano. A disputa estava prevista no calendário para acontecer nos meses de novembro e dezembro.

Como os times com melhor campanha que o Vitória da Conquista na última edição do Campeonato Baiano já estão com vaga assegurada, o alviverde vai jogar a quarta divisão.

O Bode disputou a Série D de 2011 a 2014 e em 2018, sem jamais ter conquistado o acesso à Série C. Os únicos clubes baianos a conseguir o feito foram o Jacuipense, promovido neste ano, e a Juazeirense em 2017.

Veja a distribuição das vagas da Bahia nas competições de 2020:

Série D:

Bahia de Feira - vice-campeão no Baiano

Atlético de Alagoinhas - 3º colocado no Baiano

Vitória da Conquista - 4º colocado no Baiano

Copa do Nordeste:

Bahia - campeão baiano

Vitória - ranking da CBF

Juazeirense (fase preliminar) - ranking da CBF

Copa do Brasil:

Bahia - campeão baiano

Bahia de Feira - vice-campeão baiano

Atlético de Alagoinhas - 3º colocado no Baiano

O Vitória não se classificou através do estadual, mas é provável que seja contemplado com uma das 10 vagas via ranking da CBF.