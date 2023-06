Sem data para Salvador, Só Pra Contrariar e Alexandre Pires anunciam turnê de despedida

Uma das bandas mais conhecidas do pagode romântico brasileiro, Só Pra Contrariar, voltará aos palcos com Alexandre Pires para anunciar a despedida do cantor e do grupo com a formação original.

Sem data para Salvador ainda, a turnê SPC Acústico 2 - O Último Encontro voltará para os palcos após 10 anos. A notícia foi dada na noite desta quarta-feira (14). O album de sucesso foi lançado em 2002, com milhões de cópias vendidas pelo mundo.

Além de Alexandre Pires, o grupo voltará com os tradicionais, como Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó.

“Particularmente, estava com muitas saudades desses caras. Existe muito amor e respeito entre nós, e essa é a melhor parte de tudo. Esse carinho faz parte desta volta e poder conviver novamente, recordar histórias e dividir as viagens com eles, é um sonho realizado. Vamos nos emocionar muito e acredito que o Brasil também”, disse o cantor em conversa ao Som Brasil, exibido na TV Globo.

Confira abaixo as datas confirmadas:

06/04/2024 - Allianz Parque - São Paulo/SP

12/04/2024 - Hard Rock Live Florianópolis - Florianópolis/SC

13/04/2024 - Pedreira Paulo Leminski - Curitiba/PR

20/04/2024 - Jeunesse Arena - Rio de Janeiro/RJ

27/04/2024 - Expominas BH - Belo Horizonte/MG

03/05/2024 - Altice Arena - Lisboa, Portugal

04/05/2024 - Super Bock Arena - Porto, Portugal

17 e 18/05/2024 - Auditório Araújo Vianna - Porto Alegre/RS