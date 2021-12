Sem descanso! Em recuperação de lesão, Neymar mantém rotina de exercícios

Se recuperando de lesão, Neymar está fora dos gramados até 2022. Mas não é por isso que o jogador está deixando de se exercitar. Mesmo usando uma bota imobilizadora no pé machucado, o astro do Paris Saint-Germain vem mantendo os treinos em dia, e apareceu em um vídeo nas redes sociais mostrando um pouco da rotina.

O brasileiro sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo no fim de novembro, na vitória por 3x1 do PSG sobre o Saint-Étienne, fora de casa, pelo Campeonato Francês. Por volta dos 38 minutos, Neymar foi atingido por um carrinho do volante Maçon, acabou pisando com todo o peso do corpo no pé esquerdo e torceu o tornozelo. O craque chorou e foi carregado de maca.