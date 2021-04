"Sem Descanso', retrato da violência policial, é atração do Canal Brasil

O Canal Brasil exibe hoje o documentário Sem Descanso, dirigido pelo cineasta francês radicado na Bahia Bernard Attal. O longa-metragem resgata a história de Geovane Mascarenhas, jovem negro que morreu em 2014 após ser parado numa blitz da PM em Salvador. O caso foi tema de uma reportagem exclusiva do CORREIO, realizada pelo repórter Bruno Wendel.

Depois de recorrer inúmeras vezes sem sucesso a autoridades para que encontrassem seu filho, Jurandy Santana resolveu denunciar o desaparecimento ao CORREIO. Quando o caso tornou-se público, as autoridades se mobilizaram e o corpo de Geovane foi encontrado esquartejado e sete policiais foram indiciados.

Bernard Attal interessou-se pela história porque se indignou com a ação violenta da PM e com a pouca atenção que a sociedade dava ao caso. Na busca pelo filho, Jurandy chegou a ouvir de alguém que lhe atendeu a seguinte barbaridade: “Quando você vir um bocado de urubu rodando no céu, pode ir lá, que é onde tá o corpo de seu filho”, conforme ele próprio diz no documentário.

Nas mãos de outro diretor, poderia cair na pieguice ou na exploração de um drama pessoal. Mas não é isso que acontece: Bernard, embora entreviste o pai, o avô, a avó e a namorada de Geovane, jamais apela para a emoção fácil.

A partir de um drama pessoal, Bernard realiza uma investigação sociológica da violência policial no Brasil, entrevistando historiadores, cientistas sociais e ativistas que fazem uma análise precisa das raízes dessa violência.

Roberto Midlej