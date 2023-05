Sem entrar na faca: procedimentos estéticos não invasivos custam a partir de R$ 200

Após o sucesso dos preenchedores e tratamentos injetáveis para fins estéticos, o mercado dos procedimentos não invasivos está direcionando sua atenção para uma nova geração de iniciativas de alta performance. Por muito tempo, alcançar a aparência ideal significava submeter-se a procedimentos estéticos invasivos e dolorosos. A busca pela beleza ideal era sinônimo de intervenções cirúrgicas que, quase sempre, causavam dor e desconforto aos pacientes. A recuperação lenta e incômoda também era via de regra.

A boa notícia é que o mercado dos procedimentos estéticos não-invasivos está aquecido e cheio de novidades, proporcionando resultados eficazes sem a necessidade de entrar na faca. São diversas as técnicas disponíveis, que prometem melhorias significativas na aparência e dispensam cortes, cicatrizes ou longos períodos de regeneração. E o melhor: com garantia de resultados naturais e acima da média. Uma das novidades é a chamada lipo sem cortes, procedimento que usa tecnologia de ultrassom para quebrar as células de gordura, sem passar por cirurgia.

Segundo informações divulgadas pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o número de procedimentos estéticos realizados no país registrou um aumento significativo de 390% durante o primeiro trimestre de 2022 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Ainda de acordo com a organização, entre 2016 e 2019, a procura por procedimentos estéticos não cirúrgicos aumentou 390%. A faixa etária com maior destaque na realização desses procedimentos está entre 25 e 48 anos.

Entre as questões que agora contam com soluções high-tech e intervenções mínimas estão a pálpebra caída, excesso de papada, olheiras pigmentares, melasmas, perda de contorno facial e flacidez acentuada no rosto. É importante destacar que os procedimentos considerados não invasivos podem variar dependendo da área da estética em que são aplicados.

Na dermatologia, por exemplo, esses procedimentos incluem o uso de lasers, peelings químicos, preenchimentos faciais e toxina botulínica para melhorar a aparência da pele. Já na cirurgia plástica, os procedimentos não invasivos são aqueles que utilizam técnicas menos agressivas do que as cirurgias tradicionais, como a lipoaspiração a laser. Na área dermatofuncional estética, que envolve tratamentos corporais como a drenagem linfática e a radiofrequência, os procedimentos não invasivos são aqueles que não requerem incisões na pele, ou seja, nada de agulhas.

O que bomba na dermatologia

Segundo a dermatologista Fernanda Ventin, da Clínica InDerm, entre os procedimentos estéticos não invasivos mais populares estão a aplicação de toxina botulínica, que é utilizada para suavizar as rugas de expressão; os bioestimuladores de colágeno, que promovem a produção de colágeno e melhoram a textura da pele; o preenchimento com ácido hialurônico, que preenche sulcos e rugas mais profundas; os peelings, que removem camadas superficiais da pele e melhoram sua aparência; o laser, que é usado para clarear manchas e tratar rugas e cicatrizes; e os fios de PDO, que melhoram a flacidez da pele e conferem um efeito de lifting, a famosa 'levantada' no rosto.

"A toxina é usada para rugas que são dinâmicas, que surgem com mímica facial, como as rugas da cara de assustado, de preocupação, o “ pé de galinha” na hora do sorriso, entre outros. Já os preenchedores são usados para efeito de sustentação da face, e preenchimento de sulcos marcados e rugas mais profundas", explica.

A dermatologista Fernanda Ventin, da Clínica InDerm (Foto: Divulgação)

Outra técnica famosa é o microagulhamento, que estimula a produção do colágeno através das agulhas. Existem protocolos diversos para cada objetivo, mas, de uma maneira geral, observa-se melhora da qualidade da pele e rugas finas, clareamento da pele e atenuação das cicatrizes e estrias. No geral, procedimentos como a aplicação de toxina botulínica e preenchimento com ácido hialurônico podem variar de R$ 1.500 a R$ 3.500 por sessão, enquanto peelings e lasers podem custar entre R$ 500 e R$ 2.500 por sessão. Já os fios de PDO e bioestimuladores de colágeno podem ter um preço médio de R$ 2.000 a R$ 4.500 por sessão.

Cirurgia plástica

Na cirurgia plástica, os procedimentos injetáveis estão entre os mais procurados. É o que afirma o cirurgião plástico Paulo Sanjuan, sócio da clínica Sanjuan. "Podemos citar a toxina botulínica, preenchedores especialmente com ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno injetável", afirma.Esses procedimentos são minimamente invasivos, pois trabalham com anestesia tópica e/ou local.

Entre as novidades na área, Sanjuan destaca o Morpheus 8, que utiliza radiofrequência potente e microagulhamento, sendo capaz de causar retração da pele, melhora da textura da pele e estímulo da produção de colágeno. "É o queridinho do momento. Pode ser feito na face e pescoço e no corpo, em pernas, braços, abdômen, joelhos e outras áreas", explica o cirurgião.

Cirurgião plástico Paulo Sanjuan, da clínica Sanjuan, utiliza radiofrequência e microagulhamento na técnica Morpheus 8, que melhora textura da pele (Foto: Divulgação) O cirurgião plástico Paulo Sanjuan, sócio da clínica Sanjuan (Foto: Divulgação)

Outro procedimento não invasivo muito procurado é o preenchimento labial. Segundo Sanjuan, após o procedimento, o paciente pode levar uma vida normal imediatamente. "Exercícios físicos a partir do segundo dia já são liberados. Edema discreto pode acontecer, porém melhora bastante de três a sete dias", esclarece o especialista.

Sobre preços, depende da quantidade de sessões e começam a partir dos R$ 1.300, em média. "Temos toxina botulínica na face variando de R$ 1.300 a R$ 2.000 reais; uma seringa (1mL) de preenchimento com ácido hialurônico entre R$ 1300 e R$ 1900 reais; bioestimulador de colágeno injetável entre R$ 1.900 e R$ 4.000 reais; Morpheus 8 de R$ 6.000 a R$ 8.000 por sessão, a média necessária é de duas a três sessões", destaca.

Fisioterapia dermatofuncional

De acordo com a fisioterapeuta dermatofuncional Carolina Dias, a criomodelagem é uma técnica muito procurada no tratamento de gordura localizada. Através do congelamento de áreas adiposas, em uma única sessão, é possível reduzir até 30% da gordura. "É necessário associar com uma boa alimentação e, nesse caso, atuar com um profissional que também seja nutricionista facilita bastante e garante melhores resultados. Na parte de procedimento faciais, a busca maior é por clareamento de pele e tratamento de acne", assegura.

A drenagem linfática é outra técnica que pode ser realizada pela fisioterapia dermatofuncional, que auxilia no sistema linfático, acelerando a drenagem do líquido corporal. Carolina alerta que a drenagem não é um procedimento para redução de gordura localizada, mas sim para redução de líquido. Já o ultrassom microfocado é uma técnica mais potente, que age desde o músculo até a camada superficial da pele, induzindo um processo inflamatório que produz novo colágeno e reestrutura as fibras de sustentação. "Os preços variam, mas, em média, uma sessão pode custar a partir de R$ 200 e chegar em até R$ 2.000, depende muito da técnica", acrescenta.

