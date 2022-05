Sem espaço no Bahia, goleiro Dênis Jr. é emprestado ao Confiança

Sem espaço no elenco do Bahia, o goleiro Dênis Júnior vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro no restante da temporada. Nesta quinta-feira (26), o tricolor anunciou o empréstimo do jogador ao Confiança.

O goleiro vai ficar no time sergipano até 31 de outubro. O contrato dele com o Esquadrão vai até o fim de 2023.

Dênis Júnior tem 23 anos e chegou ao Bahia no ano passado, emprestado pelo São Paulo, para o time de aspirantes. No final de 2021, ele assinou com o tricolor em definitivo.

Esse ano, Dênis fez apenas duas partidas pelo Bahia, ambas pelo Campeonato Baiano, quando o Esquadrão usou um time alternativo. Com o fim do time de transição e a chegada de César, para a Série B, o elenco ficou com excesso de goleiros.

Com a saída de Dênis, o time principal conta agora com quatro jogadores para a posição. São eles: Danilo Fernandes, César, Matheus Teixeira e Mateus Claus.