Sem estrear, Marllon deixa o Bahia e volta para o Corinthians

O técnico Roger Machado sofreu uma baixa no elenco para o restante da Série A. Mesmo sem estrear pelo tricolor, o zagueiro Marllon deixou o clube e voltou para o Corinthians, clube com quem tem contrato.

De acordo com o Bahia, o time paulista solicitou o retorno do atleta, que estava no Fazendão por empréstimo até o final da atual temporada.

Marllon foi contatado em julho, durante a pausa para a Copa América, mas não chegou a entrar em campo com a camisa do Bahia. No período, ele ficou sendo relacionado apenas para o banco de reservas.

Com a saída de Marllon, Roger passa a contar agora com os zagueiros Lucas Fonseca, Juninho, Wanderson e Xandão. Ignácio, que está integrado ao time sub-23 também pode virar opção para o treinador. Já Ernando se recupera de uma cirurgia na coluna e não tem previsão de retorno aos gramado.