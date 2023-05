Sem expor filha de 6 anos nas redes, Pitty fala sobre privacidade da menina

A cantora Pitty, de 45 anos, é mãe da pequena Madalena, de 6. Mas, a roqueira não expõe o rosto da menina nas redes sociais, escolhendo preservar a intimidade da primogênita.

Em conversa ao Gshow, Pitty revela que preferiu manter o anonimato da menina até a idade em que a filha estiver vontade de aparecer para todos, além disso, também pensou na proteção dela e evita exposição com a criança na mídia.

"Eu gosto de protegê-la. Acho que ela tem direito à imagem dela. Ela tem direito às vivências e experiências dela. Quando ela tiver idade para resolver, ela vai escolher. Acho que eu seria injusta se invadisse a privacidade dela. Ela é um indivíduo. Claro que tiramos fotos, mas só para a gente, a nossa família", explicou.

Com a turnê da mãe em comemoração do álbum Admirável Chip Novo, que completou 20 anos em 2023, além do retorno da turnê de Dani Weskler, baterista do NX Zero, pai da menina, Madalena se acostumou com a rotina de shows dos pais e viaja para o Brasil todo com os dois.

"É engraçado. Com pai e mãe na estrada, quem fica com a criança? A gente mesmo! Vamos dar um jeito de fazer isso acontecer com vovó, rede de apoio. Ela se amarra em cair na estrada. Quando dá, a gente leva. Ela sabe, entende e curte. Essa é a profissão dos pais dela. Como pais médicos que têm que sair de madrugada, da festa de aniversário do filho para atender um paciente, cada profissão tem a sua particularidade, o nosso ofício, sem nenhum glamour, é esse. Passo sempre isso para ela. É uma profissão como qualquer outra", comenta.