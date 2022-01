Sem festa, prefeitura vai avaliar auxílio para trabalhadores do Carnaval

A 45 dias da data que seria o Carnaval de rua, o prefeito Bruno Reis ainda vai avaliar se os trabalhadores que atuam na festa vão receber algum auxílio da prefeitura.

"Ainda estamos a 45 dias da data, a gente pode vir com algumas alternativas, como fizemos com SOS cultura e ajudamos os 6 mil trabalhadores que dependem dessa área cultural da cidade. Nós vamos avaliar como a pandemia vai se comportar em fevereiro", disse o prefeito, nesta quinta-feira (6).

Cancelamento

Após muitos impasses e adiamentos, o cancelamento do Carnaval de 2022 foi anunciado pelo governador Rui Costa, no dia 23 de dezembro.

Segundo o gestor, o atraso na vacinação contra a covid-19 e nova epidemia de gripe foram os fatores determinantes para a decisão. “Precisamos ter responsabilidade com a saúde e a vida das pessoas. Realizar o Carnaval no modelo tradicional, como uma festa em larga escala, se mostra inviável. Mais pra frente, avaliaremos o que pode ser feito e em que condições”, escreveu Rui.

Após o anúncio, o governador ainda comentou que irá se reunir com os líderes dos municípios para avaliar algum tipo de recurso para as pessoas que dependem do Carnaval para tirar o seu sustento. “Neste momento, repito o meu apelo de sempre, que vale tanto para o coronavírus quanto para o vírus da gripe: use máscara e vacine-se”, conclui.