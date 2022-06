Sem fio no ar: obra vai implantar energia subterrânea em Morro de São Paulo

Quem andar pelas ruas de Morro de São Paulo a partir de 2024 não vai ver fios por um trecho de 1,6 quilômetro, que fornece energia para mais de 50% dos moradores da área urbana do local. Pelo menos, é isso o que promete a Neoenergia Coelba, que apresentou, nesta terça-feira (7), a obra que vai implantar uma rede elétrica subterrânea na ilha. Capaz de beneficiar 4,5 mil clientes diretos, a intervenção foi dividida em três etapas ao longo de três anos e conta com um investimento da ordem de R$ 20 milhões.

A implantação da rede elétrica subterrânea é um projeto piloto da Coelba, que pretende aumentar a confiabilidade na distribuição de energia e, de quebra, ter impacto paisagÍstIco na ilha, um dos locais mais turísticos do estado. Diretor presidente da empresa, Luiz Antonio Ciarlini explica que a escolha por Morro é baseada em fatores diversos.

"As características de Morro são especiais e muito específicas que demandam uma rede que torne o trecho onde ela é colocada mais confiável. [...] É uma rede com dificuldade de acesso para os nossos veículos, edificações muito próximas e uma série de características que direcionam a ilha para este tipo de rede", explica Ciarlini

Benefício para mais de 50% de Morro

O encaixe de demanda e projeto da ilha nos critérios geográficos fez com que fosse possível desenvolver a rede subterrânea pelo meio da parte urbanizada. Gerente de operações da região, Geraldo Fernandez conta que, por conta dessa possibilidade, o projeto vai beneficiar mais de metade dos moradores de Morro. "A estratégia de execução é inovadora e respeita toda a questão da população e os impactos que uma obra subterrânea pode causar. Até por isso, contratamos uma equipe de georreferenciamento para acompanhar a intervenção [...] A rede vai beneficiar mais da metade dos clientes de Morro de São Paulo e representar as partes principais da ilha, ligadas às praias", garante Fernandez.

A obra, que foi iniciada em abril deste ano, não é exclusividade de Morro. Em Salvador, o circuito Barra-Ondina já recebeu essa intervenção. No extremo-sul, em Porto Seguro, também há rede elétrica por baixo da terra. Ciarlini não descarta outras redes em diferentes cidades da Bahia. "Cada situação é analisada pontualmente e definida seguindo a necessidade de aplicação nesse tipo de rede. [...] Claro que pode passar pra outros lugares da Bahia da mesma forma que Morro é parte dessa ampliação. Os componentes que envolvem confiabilidade e segurança são predominantes nesta análise", informa.

Se depender da gestão estadual, as redes subterrâneas não vão parar por aí. Secretário de turismo da Bahia, Maurício Bacelar acompanhou o lançamento da obra e afirmou que a Secretaria de Turismo (Setur) presta apoio institucional para a iniciativa. "A Coelba é uma das parceiras do governo nas ações turísticas porque o fornecimento de energia tem importância fundamental para o setor. Aqui em Morro de São Paulo é um projeto piloto, estamos aguardando o fechamento deste projeto para, junto com a Neoenergia, apontar destinos que também merecem investimentos como esse", fala Bacelar.

Confiabilidade e segurança

Além da melhora turística e de paisagismo, a Coelba vê na intervenção um meio de assegurar para Morro, que é uma região de difícil acesso, o fornecimento de energia e a segurança. Fernandez explica: "Uma rede aérea tem uma exposição e uma chuva, um raio ou qualquer objeto pode atingir a rede, danificá-la e causar algum tipo de interrupção. A rede subterrânea não. Ela vai estar enterrada, protegida e tem uma possibilidade muito menor de interferência na rede", fala o gerente de operações.

Prefeito de Cairu que administra a ilha de Morro do São Paulo, Hildécio Meireles também compareceu ao evento e disse que a prefeitura vai atuar na instalação da iluminação pública que vai se conectar à rede. "Estamos falando de R$ 20 milhões de investimento, o maior feito pela iniciativa privada em Morro de São Paulo. A prefeitura entra com uma parcela menor, atuando no apoio institucional para a Neoenergia Coelba e também providenciando o material e a instalação dos equipamentos de iluminação para essa novidade da ilha", completa.

Serão três anos de reforma, entre escavações e reconfiguração da rede, que estão divididos em três etapas. A divisão é necessária para atender a dinâmica local e evitar que, nos períodos de alta estação, haja escavação em trecho de grande movimentação de turistas.

