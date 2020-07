Sem Fonte Nova, Copa do Nordeste terá jogos em Riachão do Jacuípe e Praia do Forte

A Copa do Nordeste sofreu mudanças em relação ao planejamento inicial de retomada após a decisão do governo do estado de não liberar a Arena Fonte Nova - onde atualmente funciona um hospital de campanha para pacientes com coronavírus - como sede de jogos.

Com a impossibilidade da Fonte Nova, os municípios de Riachão do Jacuípe e Mata de São João se juntaram a Salvador e Feira de Santana e também receberão o torneio.

Nesta sexta-feira (10), a CBF divulgou a tabela da competição, que reiniciará no dia 21 de julho e será concluída em 4 de agosto, com todas as 15 partidas restantes disputadas na Bahia. Seriam 16, mas o confronto Freipaulistano x Imperatriz foi cancelado porque os times não têm mais chance de classificação.

O Nordestão retornará na última rodada da fase de grupos, com Fortaleza x América-RN dia 21, às 20h, no Barradão. Os outros seis jogos, que envolvem times em busca de classificação, serão disputados simultaneamente, às 20h do dia 22, em seis locais diferentes: Pituaçu e Barradão na capital, Joia da Princesa e Arena Cajueiro em Feira, Eliel Martins em Riachão e CT Praia do Forte em Mata de São João (veja a tabela e classificação no final do texto).

Bahia e Fortaleza são os únicos classificados até o momento, ambos no grupo A. O Vitória, praticamente garantido pelo grupo B, decidirá a classificação no Joia da Princesa, contra o Botafogo-PB. O Leão é visitante. Já o Esquadrão, mandante contra o Náutico, jogará em Pituaçu.

As quartas de final serão realizadas no dia 25; semifinal, 28 e 29; e a final em 1º e 4 de agosto. As sedes do mata-mata não foram divulgadas.

Tabela da última rodada (todos os jogos às 20h):

21/7 Fortaleza x América-RN | Barradão

22/7 Sport x Confiança | Arena Cajueiro

22/7 ABC x CSA | CT Praia do Forte

22/7 CRB x Ceará | Barradão

22/7 Bahia x Náutico | Pituaçu

22/7 Botafogo-PB x Vitória | Joia da Princesa

22/7 River x Santa Cruz | Eliel Martins

Cancelado Freipaulistano x Imperatriz