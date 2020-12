Sem Gabigol, Ceni divulga relacionados do Fla para a Libertadores

Autor do gol do empate por 1 a 1 na semana passada, na Argentina, o centroavante Gabriel não estará em campo pelo Flamengo contra o Racing, nesta terça-feira, às 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O técnico Rogério Ceni não o relacionou para o duelo, mas terá à disposição novamente o zagueiro Rodrigo Caio, o lateral-direito chileno Isla, o atacante Pedro e o meia Diego.



Gabriel não foi a campo para a última atividade na segunda-feira Ele realizou um trabalho interno na primeira parte do treino. Sua ausência foi confirmada nesta terça-feira por conta de um desequilíbrio muscular. Desde que o problema foi detectado, o atacante vem fazendo tratamento para ficar 100%.



Rodrigo Caio está recuperado de uma lesão na panturrilha e a tendência é de que seja titular contra o Racing ao lado de Léo Pereira. Pedro também está liberado, mas há a dúvida se começará jogando ou iniciará a partida no banco de reservas, com o ataque sendo formado então por Vitinho e Bruno Henrique.

Confira os relacionados para a partida contra o Racing pelas oitavas de final da Libertadores. #VamosFlamengo pic.twitter.com/K13jkhxLMz — Flamengo (@Flamengo) December 1, 2020

Isla agora volta ao time titular depois de ficar de fora do primeiro jogo contra o Racing por causa de dores na coxa na hora do aquecimento. Já Diego se recuperou de uma fadiga muscular.Assim, o Flamengo que deve começar a partida tem: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio (Gustavo Henrique), Léo Pereira e Filipe Luis; Willian Arão, Gerson, Arrascaeta e Éverton Ribeiro; Bruno Henrique e Pedro (Vitinho).