Sem Gamalho, Léo Condé projeta Vitória contra o Ceará

O Vitória não poderá contar com Léo Gamalho novamente. Depois de desfalcar o time diante do Botafogo-SP, o centroavante também vai ficar fora da partida contra o Ceará, quarta-feira (10), às 19h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

"Léo, dentro do que o departamento médico nos passou, para essa partida não tem condições. Talvez no jogo com o Atlético-GO", comunicou o técnico Léo Condé. O jogador de 37 anos segue em tratamento por conta de uma tendinite na panturrilha direita.

Diante disso, a tendência é que o comandante rubro-negro mantenha a escalação do time que venceu o Botafogo-SP por 3x0, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, na última sexta-feira (5). Na ocasião, Welder ficou com a vaga e marcou um dos gols do jogo. Depois, no segundo tempo, ele deu lugar a Santiago Tréllez, que também balançou a rede, dando números finais a confronto. O volante Léo Gomes foi quem abriu o placar.

Durante a entrevista coletiva concedida às vésperas da partida contra o Ceará, o técnico Léo Condé preferiu não confirmar quem vestirá a 9.

"Temos dois ou três atletas por posição, é o caso do centroavante. Welder chegou muito bem, desde o início apresentando boa performance nos treinamentos. Oportunidade de jogar um pouco na estreia. Tréllez, todos já conhecem, muito identificado com o clube. Eles têm características diferentes. Isso é bom, depende muito do jogo", ponderou.

"Welder muita velocidade, de transição, ataca a última linha, espaço. Um mais definidor, o Tréllez um pouco dos dois. Então, é um setor onde o Vitória está bem servido, e até, estrategicamente, temos outros jogadores que podem fazer essa função. Osvaldo, um pouco mais solto, o Rafinha", despistou o técnico.

Léo Condé não quis confirmar quem estará com a 9, mas deixou claro que Osvaldo tem presença garantida no time. O atacante é o principal destaque do time na Série B.

"Para mim está sendo um privilégio trabalhar com o Osvaldo, um jogador com uma carreira vitoriosa. A gente vê a alegria dele em participar, ele vem trabalhar com uma satisfação, uma motivação que contagia a todos, principalmente os mais jovens. Ele é um grande espelho. Um dos primeiros a entrar em campo e um dos últimos a sair", elogiou.

O treinador também comentou a importância da experiência do jogador de 36 anos no emocional do elenco. "Quando a gente fala sobre o bom momento, manter os pés no chão, o Osvaldo é um jogador que ele transmite isso para o grupo, por tudo que ele já vivenciou no futebol, sabe que não pode ter empolgação. Tem nos ajudado muito. Mais do que palavras, as boas atitudes do Osvaldo perante o grupo", afirmou Léo Condé.

Com 12 pontos, o rubro-negro é o segundo colocado na tabela de classificação. Foi ultrapassado pelo Criciúma, que tem uma partida a mais e 13 pontos. Um empate com a equipe cearense é suficiente para retomar a liderança porque o saldo de gols é melhor do que o do atual líder catarinense (11 contra 5). O Ceará é o 16º colocado, com quatro pontos.