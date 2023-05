Sem ganhar há 4 jogos, Bahia tentará quebrar tabu contra o Inter

Há quatro jogos sem vencer, o Bahia quer retomar o caminho dos triunfos na temporada. A próxima chance para encerrar o jejum será neste domingo (28), quando o tricolor entra em campo pela 8ª rodada do Brasileirão. Mas, para isso, será preciso bater um rival indigesto nos últimos anos: o Internacional.

Já são quase nove anos que o Esquadrão não ganha do Colorado. A última vitória sobre o time gaúcho aconteceu em agosto de 2014, em confronto pela Sul-Americana. O triunfo por 2x0, inclusive, garantiu ao Bahia a vaga nas oitavas de final daquela edição do torneio.

O jogo foi disputado no Beira-Rio, pela partida de ida da segunda fase. Na época treinada por Gilson Kleina, a equipe tricolor teve em campo: Marcelo Lomba, Roniery, Lucas Fonseca, Titi e Pará; Fahel, Rafael Miranda, Léo Gago, Diego Macedo (Fahel) e Emanuel Biancucchi (Rhayner); Rafinha (Guilherme Santos) e Henrique.

Diante de um Inter burocrático, o Bahia marcou com Lucas Fonseca e Diego Macedo, e encaminhou a classificação. A vaga foi assegurada na partida seguinte: depois de Alex abrir o placar para os gaúchos, Henrique assinalou o 1x1 na Arena Fonte Nova.

Aquele empate confirmava a vaga nas oitavas, mas também iniciava um tabu tricolor contra o Colorado: já são dez partidas seguidas sem ganhar do rival. Nesse período, o Inter aparece com amplo domínio: são oito vitórias, além de dois empates. Enquanto o time gaúcho marcou 19 gols, o Esquadrão fez apenas sete.

Tabu tricolor

O encontro mais recente entre os dois times aconteceu em setembro de 2021, no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na época, o Esquadrão era treinado pelo argentino Diego Dabove, e foi escalado com: Mateus Claus, Nino Paraíba, Lucas Fonseca (Gustavo Henrique), Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Edson (Patrick), Mugni e Rodriguinho (Gilberto); Oscar Ruiz (Galdezani), Isnaldo (Thonny Anderson) e Rodallega. Deste time, apenas Claus e Mugni seguem no clube.

O Internacional, que brigava por uma vaga na Libertadores à época, viu Yuri Alberto e Rodrigo Dourado marcarem, ambos de cabeça, e garantiu o 2x0. Já o Bahia vivia má fase, e a derrota jogou o time para o Z4 pela primeira vez naquele Brasileirão. O tricolor acabou rebaixado ao fim da competição.

No primeiro turno, na Fonte Nova, o Colorado também havia vencido: 1x0, com gol de Edenilson convertendo pênalti polêmico.

Diferente daquele duelo, os times dessa vez se encontram em fases semelhantes. Os dois aparecem com os mesmos sete pontos na tabela da Série A, mas o Esquadrão está duas posições à frente, em 13º, por ter saldo de gols melhor. O Inter é o 15º.

Além disso, as duas equipes vivem jejum na temporada. O Bahia está há quatro jogos sem vencer: perdeu para Santos e Flamengo e empatou com o Goiás pelo Brasileirão. Além disso, ficou no 0x0 com o Peixe pela Copa do Brasil.

Já o Internacional vem de cinco derrotas seguidas, sendo quatro pela Série A (para São Paulo, Athletico-PR, Atlético-MG e Grêmio) e outra pela Copa do Brasil (América-MG).

O próximo confronto entre os times será neste domingo (28), às 16h, no Beira-Rio.

Últimos 10 jogos entre Bahia e Internacional: